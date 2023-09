Avis | Ce que les choix de mode des candidats républicains m’ont dit sur le débat

Mais certains n’y ont pas prêté autant d’attention que d’autres. Voici tout ce que les candidats ont réussi – et ce qu’ils ont désespérément besoin d’améliorer – pour apparaître sur la scène du débat comme l’a fait le président Kennedy :

Ron DeSantis mieux habillé que jamais

Étant donné que DeSantis a une silhouette quelque peu trapue, une grande partie de sa confection bénéficierait d’un point de boutonnage légèrement plus bas, ce qui allongerait la ligne de revers et lui donnerait une silhouette plus allongée. | Mark J. Terrill/AP Photo

DeSantis avait l’air mieux que d’habitude sur la scène du débat. Son costume était de proportions classiques : le revers se terminait à peu près à mi-chemin entre le col et l’articulation de l’épaule, la cravate faisait écho à la largeur du revers et les pointes du col de la chemise étaient suffisamment longues pour se glisser parfaitement sous la veste. La gorge, qui est le terme de couture désignant la couture qui relie le col de la veste au revers, a également été positionnée de telle manière que l’encoche du revers se trouve à peu près horizontalement avec le col de la chemise. Ces proportions donnent un look classique, et lorsque les historiens reviendront sur ce débat, la tenue de DeSantis ne semblera pas trop déconnectée. Il y a une façon pour DeSantis de rafraîchir son look : parce qu’il a une silhouette quelque peu trapue, une grande partie de sa confection bénéficierait d’un point de boutonnage légèrement plus bas, ce qui allongerait la ligne de revers et lui donnerait une silhouette plus allongée.

Vivek Ramaswamy habillé comme DeSantis

Malheureusement pour Ramaswamy, DeSantis portait presque exactement la même tenue, mais en mieux. | Mark Terrill/AP Photo

Lors du premier débat, Ramaswamy était en proie à un mauvais écart de col – le terme de couture désignant le moment où le col de la veste s’éloigne du cou. Lors du deuxième débat, il aurait pu resserrer un peu son col, mais il avait meilleure allure que certains des autres candidats masculins qui se battaient avec des cols de veste flottants. Tout comme DeSantis, le costume de Ramaswamy présentait de bonnes proportions : un revers qui se termine à mi-chemin du col à l’épaule, une cravate qui faisait écho à la largeur du revers et une chemise avec des pointes de col suffisamment longues pour se cacher parfaitement sous les revers de la veste. De cette façon, le costume encadrait joliment son visage. Malheureusement pour Ramaswamy, DeSantis portait presque exactement la même tenue, mais en mieux. Il aurait pu toucher une meilleure corde sensible en optant pour une cravate différente et en se démarquant comme sa propre personne.

Nikki Haley avait l’air patriotique

Le tissu quelque peu brillant lui donnait une plus grande présence sur scène. | Mark J. Terrill/AP Photo

Bien que je sois un écrivain de vêtements pour hommes et non un expert en vêtements pour femmes, je dirai que la présentation de Haley semblait bien adaptée. Lors du premier débat, elle portait une robe blanche étincelante – la couleur célèbre du mouvement pour le suffrage des femmes. Lors du deuxième débat, elle portait une robe rouge foncé confectionnée dans un tissu semblable à du satin. Le temps nous dira si elle optera pour le bleu pour le troisième débat – une décision prise par Hillary Clinton lors des débats de 2016, signe de son patriotisme. Vous pouvez voir les caractéristiques d’une bonne couture : ses vêtements bougeaient avec elle, pas contre elle, contrairement à certains des candidats masculins de ce soir. Le tissu quelque peu brillant lui donnait une plus grande présence sur scène. Mais on se demande si sa tenue l’aurait davantage soutenue en tant qu’oratrice, plutôt que de détourner l’attention de son message, si elle avait été confectionnée dans quelque chose de plus mat.

Doug Burgum a réussi la silhouette classique

Malheureusement, Burgum souffrait d’un mauvais écart de col à chaque fois qu’il bougeait. | Mark J. Terrill/AP Photo

La tenue de Burgum ce soir était similaire à celle de Ramaswamy, c’est-à-dire qu’il a parfaitement repris les proportions d’une silhouette classique. Malheureusement, il souffrait d’un mauvais écart de col à chaque fois qu’il bougeait. Les manches du manteau semblaient également mal ajustées, de sorte qu’elles remontaient sur ses bras, révélant plus de poignets de chemise qu’elles n’auraient dû. Un petit point qui passera peut-être inaperçu auprès de la plupart des téléspectateurs : alors que Ramaswamy portait ce soir un nœud demi-Windsor, Burgum portait un nœud à quatre mains. Les combats entre partisans de ces deux nœuds sont presque aussi féroces que le débat des primaires de ce soir.

La cravate mauve de Chris Christie réfute Trump

Il y avait une lueur de quelque chose dans la poche poitrine de sa veste – peut-être des lunettes – ce qui était un peu distrayant. | Mark J. Terrill/AP Photo

Une fois de plus, Christie était l’un des rares candidats masculins à ne pas ressembler à un simulacre de Trump. Ce soir, il portait une cravate mauve à motifs avec une boutonnière en popeline – un look professionnel avec un soupçon de conservatisme américain qui n’essaie pas de suivre les traces de Trump. Comme beaucoup d’autres candidats, le costume de Christie’s souffrait d’un écart au niveau du col. Une visite chez un bon tailleur sur mesure aurait résolu ce problème. Il y avait aussi une lueur de quelque chose dans la poche poitrine de sa veste – peut-être des lunettes – ce qui était un peu distrayant.

Mike Pence se noyait dans sa veste

La coupe de Pence pourrait être améliorée en portant une épaule légèrement plus étroite et un revers aux proportions plus classiques. | Mark J. Terrill/AP Photo

Pence est connu pour porter une épaule légèrement allongée, ce qui, chez certains hommes, peut donner une proportion plus flatteuse. Mais dans le cas de Pence, ses vestes paraissent trop grandes (même le col de sa chemise ce soir semblait trop grand pour son cou). Ce soir, le revers légèrement plus étroit laissait beaucoup d’espace libre entre l’extrémité du revers et l’articulation de l’épaule, soulignant la largeur de la poitrine. Dans l’ensemble, son manteau avait l’air de l’avaler. Sa coupe pourrait être améliorée en portant une épaule légèrement plus étroite et un revers aux proportions plus classiques. Et même si quelques candidats masculins portaient des cravates rouges solides – la signature de Trump – cela a été particulièrement frappant pour Pence, qui semble être plus incité que la plupart à sortir de l’ombre de l’ancien président.

Belle cravate, Tim Scott, mais répare ton col

Le col de la chemise de Scott était également trop petit pour ce costume. | Mark J. Terrill/AP Photo

La plupart des candidats portaient des tenues de couleur sombre dignes d’une occasion conservatrice. Mais ce genre d’ensemble laisse peu de place à l’expression. Scott a opté pour quelque chose de plus audacieux, en choisissant une cravate rayée combinant le bleu et le rouge – un peu comme la cravate de Reagan dans cette Portrait de 1991 par Everett Raymond Kinstler.

Cependant, le manteau de Scott aurait pu être amélioré. Chaque fois qu’il bougeait un de ses bras, le revers opposé se détachait de la poitrine. Une veste bien ajustée doit avoir des revers relativement plats sur votre corps, même lorsque vous bougez. Le col de la chemise de Scott était également trop petit pour ce costume. Ces cols avares sont issus des tendances de la mode masculine du début des années 2000, lorsque les créateurs ont rétréci la silhouette masculine : une veste de costume courte, des épaules plus étroites et un revers très fin. Cela semblait déplacé sur la scène du débat.

Une chose est sûre : sur la scène de la bibliothèque Reagan, personne ne pouvait rivaliser avec le Gipper en termes de style.