Avis | Ce que le peuple chinois révèle sur lui-même

Il est trop tôt pour dire si les protestations remarquables à travers la Chine contre la politique stricte du gouvernement « dynamique zéro Covid » sont une étape importante dans la longue histoire du pays qui aura un impact durable ; ils peuvent signaler un mécontentement croissant à l’égard des dirigeants chinois ou une expression plus limitée de la frustration populaire. Mais il est tout de même capital que des milliers de Chinois aient élevé la voix – et certains, des feuilles de papier vierges – pour critiquer la politique de leurs dirigeants au vu et au su des policiers et de l’appareil de sécurité, dans les plus grandes manifestations de masse depuis le pro de 1989 -des manifestations pour la démocratie sur la place Tiananmen.

Beaucoup en Chine sont épuisés par près de trois ans de règles de verrouillage strictes et de difficultés économiques, et les manifestants prennent d’énormes risques pour se faire entendre. Leur bravoure est une affirmation profonde que la liberté d’expression, la dissidence et la protestation sont des valeurs détenues par des personnes partout dans le monde. Les États-Unis et de nombreux autres pays regardent pour voir si le président Xi Jinping et la direction du Parti communiste entendent les demandes des manifestants et trouvent des moyens de mettre en œuvre une campagne de vaccination efficace qui permettrait de lever les onéreuses restrictions de Covid. Les États-Unis et d’autres pays ont peut-être peu de capacité à façonner le cours des événements en Chine, mais nous avons l’obligation morale d’offrir des expressions de soutien, de dialogue et de collaboration à son peuple.

Le Covid-19 a brisé le contrat social tacite entre le Parti communiste et son peuple : stabilité et prospérité, en échange d’un haut degré de contrôle social. Le chômage des jeunes a approché les 20 % en Chine dans un contexte de ralentissement économique lié, en grande partie, aux blocages continus qui obligent parfois les gens à être littéralement enfermés dans leurs immeubles. Les magasins, les restaurants et les cinémas ont fermé pendant des mois d’affilée. Dans une grande partie de la Chine, la vie quotidienne est devenue une épreuve qui consiste à se faire tester pour Covid et à attendre qu’une application pour smartphone omnisciente donne le feu vert pour entrer dans un magasin ou prendre un train. Voyager à l’étranger est devenu presque impossible.

Jusqu’à présent, la plupart des Chinois ont été extrêmement patients avec ces protocoles stricts ; c’est le sacrifice qu’ils ont fait pour éviter les taux élevés de maladie et de décès dus à Covid qui ont dévasté tant d’autres pays. Mais au cours de la dernière année, la patience en Chine s’est émoussée. Les gestes d’appréciation envers les volontaires en tenue de protection contre les matières dangereuses ont cédé la place à un mépris à peine dissimulé pour les responsables du quartier qui viennent au milieu de la nuit pour forcer les résidents à se rendre dans des centres de quarantaine gérés par l’État pendant que leurs voisins dorment et donc moins susceptibles de faire des histoires.