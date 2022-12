Avis | Ce que le pape Benoît m’a appris sur la foi

Ce processus de « déshellénisation », comme l’appelait Benoît XVI, a amené la foi et la raison à se séparer. En conséquence, nous assistons à des explosions de foi irrationnelle (et ici, pour être clair, Benoît a été critique de certains aspects de l’islam). Mais pire, il y a eu une “réduction du rayon de la science et de la raison”. Certains des idéaux et des aspirations les plus fondamentaux de l’humanité, a observé Benoît XVI, sont désormais exclus du domaine de la raison publique, car ces choses ne peuvent être mesurées avec des instruments scientifiques ou exprimées en langage mathématique. Les revendications morales des grandes traditions religieuses – même celles qui reposent uniquement sur la raison naturelle plutôt que sur la révélation – sont traitées comme des espèces de préjugés privés. Ils sont les bienvenus dans l’église – ou la mosquée ou la synagogue – mais en public, ils doivent céder la place à la «raison» plus étroite des modernes.

Le danger est que cette conception étroitement scientiste de la raison accorde aux humains un statut bien inférieur à celui que leur accordent la philosophie classique et les religions révélées. Vous pouvez faire n’importe quoi aux gens, en particulier aux faibles et aux pauvres, si vous considérez les êtres humains comme de simples amas de particules, dépourvus d’origine ou de destin particuliers.

Le dialogue entre les civilisations est au point mort. Faisant retentir ses notes les plus sympathiques envers l’islam, Benoît XVI s’est inquiété du fait que “les cultures profondément religieuses du monde voient cette exclusion du divin de l’universalité de la raison comme une attaque contre leurs convictions les plus profondes”.

Le pape François a repris bon nombre de ces thèmes lors de sa visite à Abou Dhabi en 2019, citant même directement Benoît. S’exprimant aux côtés du grand imam de l’Université Al-Azhar du Caire, François s’est insurgé contre “l’individualisme” et l’utilitarisme appauvri – c’est-à-dire les conséquences idéologiques du matérialisme et du scientisme que Benoît avait ciblés à Ratisbonne.

En d’autres termes : le discours précédent est venu façonner un dialogue catholique-musulman plus profond, basé sur une critique partagée d’un monde moderne sans âme.

Une décennie après le brouhaha autour de Ratisbonne, j’ai été reçu en pleine communion avec l’église romaine, une décision qui a été en grande partie inspirée par les écrits de Benoît. C’est un développement curieux mais bienvenu : regardant à travers l’objectif de Benoît, je considère l’islam, dans sa rencontre douloureuse avec la modernité, avec bien plus de sympathie et de sollicitude que je ne l’ai jamais fait en tant que non-croyant.

Qu’il repose en paix; que la lumière éternelle brille sur lui.

Sohrab Ahmari est l’un des fondateurs et rédacteur en chef de Compact, un contributeur à la rédaction de The American Conservative et l’auteur de « The Unbroken Thread : Discovering the Wisdom of Tradition in an Age of Chaos ».