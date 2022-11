Avis | Ce que le New Hampshire peut nous dire sur le rétablissement de la foi dans les élections

***

J’ai rencontré M. Winslow pour la première fois en juin, lorsqu’il a assisté à un atelier sur les élections dignes de confiance organisé par un groupe appelé Braver Angels. Comme le comité spécial du New Hampshire, Braver Angels tente de trouver un terrain d’entente et de redonner confiance à des gens comme M. Winslow. Un libertaire qui n’aime pas Donald Trump ou Joe Biden, M. Winslow est l’un des huit conservateurs qui se sont assis avec huit libéraux. Les libéraux s’inquiétaient des personnes qui avaient le droit de voter mais qui ne le pouvaient pas à cause d’obstacles injustes. Les conservateurs s’inquiétaient de la fraude – les non-citoyens votant, les gens votant deux fois ou les logiciels informatiques changeant de vote. Néanmoins, les deux parties se sont entendues sur certaines choses. Après avoir entendu parler des longues files d’attente dans les bureaux de vote d’Atlanta, les conservateurs ont ajouté la “suppression des électeurs” à leur liste de préoccupations. À la fin de l’atelier, les deux parties se sont mises d’accord sur des choses qui renforceraient la confiance dans les élections. Il comprenait l’utilisation de bulletins de vote papier et de fréquents audits postélectoraux.

C’est une bonne nouvelle. Cela fait écho à ce que les experts disent depuis des années. Un rapport de 2007 du Brennan Center for Justice, un rapport de 2018 des National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine et un rapport de 2021 du Bipartisan Policy Center Task Force on Elections recommandaient tous les mêmes choses : des bulletins de vote en papier, comptés par des machines, et un audit postélectoral «limitant les risques» qui compare certains bulletins de vote papier aux décomptes automatiques pour s’assurer que les deux décomptes correspondent et sont corrects.

Les bulletins de vote en papier sont essentiels car ils ne peuvent pas être piratés et sont faciles à vérifier. Les tabulatrices automatiques qui comptent les bulletins de vote papier sont très précises – plus que le comptage manuel. Les machines qui gardent les experts en sécurité électorale éveillés la nuit sont celles avec des écrans tactiles, des cadrans ou des boutons qui ne laissent aucune trace de l’intention d’un électeur.

Le pays a fait des progrès. Les machines qui ne laissent aucune trace écrite pour l’audit disparaissent, bien qu’elles soient toujours utilisées dans les juridictions de six États : le Texas, le Mississippi, la Louisiane, l’Indiana, le New Jersey et le Tennessee. Mais seul un petit nombre d’États effectuent des audits limitant les risques.

“Honnêtement, j’aimerais croire que nos élections sont libres et équitables, car l’alternative est assez sombre”, m’a dit M. Winslow.