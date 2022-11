Avis | Ce que le Congrès doit faire maintenant

Les négationnistes des élections, cependant, restent une force puissante à droite: plus de 220 candidats qui ont remis en question les élections de 2020 ont remporté un poste d’État ou fédéral, et environ 30 d’entre eux ont déclaré que les élections avaient été volées ou truquées.

Les réformes proposées dans les projets de loi répondent à cette menace en précisant que les représentants de l’État doivent compter leurs votes conformément aux lois de l’État en vigueur le jour du scrutin. Ils ne peuvent pas changer le résultat après coup simplement parce qu’ils ne l’aiment pas. Surtout, les nouveaux projets de loi dirigent également les différends sur le décompte des voix vers les tribunaux, où les juges – et non les responsables partisans – ont le dernier mot.

Même si ces réformes passent, elles ne sont, comme toute autre loi, que des mots sur du papier. Pour fonctionner, ils doivent être soutenus par ceux qui occupent des postes de pouvoir, qui s’engagent à agir dans l’intérêt de la démocratie américaine et de l’État de droit. Pourtant, les projets de loi du Sénat et de la Chambre sont bien meilleurs que ce que nous avons actuellement, et l’un ou l’autre contribuerait grandement à garantir que la loi sur le décompte électoral ne puisse pas être utilisée comme un outil pour renverser les élections en 2024 ou au-delà. Le Congrès doit adopter la refonte maintenant, alors qu’il dispose de majorités volontaires dans les deux chambres et bien avant que quiconque ne vote en 2024.

Les démocrates devraient également agir rapidement sur le plafond de la dette et sur l’immigration.

Ils devraient agir avant la fin de cette session législative pour s’assurer que le gouvernement fédéral puisse emprunter l’argent dont il a besoin pour respecter ses obligations au cours des deux prochaines années – y compris les augmentations récentes et importantes du financement fédéral pour l’expansion de la production d’énergie renouvelable ; pour investir dans les routes, l’internet haut débit, les canalisations sans plomb et d’autres infrastructures ; et soutenir le gouvernement local, y compris l’argent pour l’application de la loi. Le Congrès a accepté ces mesures après des mois de négociations et de compromis, et les démocrates devraient faire tout leur possible pour défendre cette réalisation.

Le gouvernement devrait atteindre la limite de sa capacité d’emprunt autorisée par le Congrès, connue sous le nom de plafond de la dette, à un moment donné en 2023. Pour que le gouvernement paie ses factures, le Congrès doit relever cette limite – mais les républicains de la Chambre ont clairement indiqué que si le vote est reporté au prochain Congrès, ils menaceront de refuser leur consentement, risquant une crise financière mondiale pour contraindre la Maison Blanche à accepter des réductions des dépenses fédérales.

C’est une menace sérieuse : les républicains se sont livrés à plusieurs reprises à des situations similaires au cours des dernières années, notamment en 2011, lorsque la possibilité que le gouvernement ne respecte pas ses obligations a entraîné une augmentation mesurable des taux d’intérêt que le gouvernement doit payer pour emprunter de l’argent, ce qui coûte contribuables à environ 1,3 milliard de dollars. Cette impasse a également imposé des limites aux dépenses fédérales qui ont retardé la reprise après la crise financière de 2008.

Les démocrates pourraient éviter le danger immédiat en augmentant suffisamment le plafond de la dette pour permettre les emprunts fédéraux nécessaires jusqu’à la prochaine élection présidentielle. Mais il n’y a aucune raison de maintenir le plafond de la dette comme un problème pour les futurs Congrès. Les démocrates peuvent mettre fin à ce jeu dangereux en adoptant la législation visant à éliminer le plafond de la dette qui a été introduit par le sénateur Michael Bennet du Colorado. Il n’y a tout simplement aucune raison pour que le Congrès vote à nouveau sur des dépenses qui ont déjà été autorisées.