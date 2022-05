Avis | Ce que l’apartheid vaccinal laisse présager pour l’avenir climatique

Au cours des dernières années, alors que la rhétorique de l’alarme environnementale a gagné en visibilité publique, le langage de la justice climatique a également gagné en visibilité : l’ensemble des principes selon lesquels ce sont les pauvres et les marginalisés qui souffrent aujourd’hui le plus des dommages environnementaux bien qu’ils aient fait le moins à les causer, que la dégradation continue intensifiera presque certainement ces divisions et que tout programme visant à faire face à la crise climatique devrait viser à réduire ces inégalités ainsi que les impacts globaux.

Pensez d’abord à la responsabilité. Les États-Unis ont produit à eux seuls 20 % des émissions historiques, soit près de deux fois plus que le deuxième contributeur, la Chine ; toute l’Afrique subsaharienne, qui abrite aujourd’hui environ un milliard de personnes, est responsable de moins de 1 %. Aujourd’hui, 80 % des émissions mondiales sont produites par les pays du Groupe des 20 et près de la moitié par les 10 % les plus riches de la population, qui, comme l’a souligné l’historien économique Adam Tooze, ne vivent pas tous dans les pays riches du monde – suggérant une comptabilité carbone basée non pas sur la citoyenneté mais sur la simple richesse. Le billet d’avion transatlantique aller-retour moyen fait fondre plusieurs mètres carrés de glace arctique; l’Australien moyen produit 40 fois plus de dioxyde de carbone juste à partir de la combustion du charbon que la personne moyenne du Congo, de la Somalie ou du Niger ; chaque année, l’Ougandais moyen produit moins de carbone que le réfrigérateur américain moyen.

En ce qui concerne les impacts climatiques, les contrastes sont tout aussi frappants. De nombreux habitants du Nord ont pris conscience ces dernières années de l’imminence, sinon de l’omniprésence, du réchauffement – les inondations européennes, les ouragans meurtriers à New York, les incendies de forêt en Australie et dans l’Ouest américain sans précédent à l’époque moderne. Mais déjà, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, presque tous les pays d’Afrique subsaharienne sont plus de 10 % plus pauvres aujourd’hui qu’ils ne le seraient sans les effets du réchauffement, avec une poignée de plus de 20 % plus pauvres. Selon un article cité dans son dernier rapport, l’Inde est 31 % plus pauvre, grâce au changement climatique, qui a déjà aggravé les inégalités mondiales de 25 %.

Et il n’est peut-être pas surprenant que si les récentes révisions optimistes des perspectives climatiques confirment que la cheville se réchauffera probablement ce siècle à environ 2,5 degrés Celsius par rapport aux températures préindustrielles, les nations riches du monde souffriraient mais pourraient probablement endurer, et le Sud global être beaucoup plus profondément dévasté.

Depuis des décennies, les petits pays en développement, vulnérables au changement climatique, se sont penchés sur ce schéma de faits et se sont ralliés autour d’un message inconfortable pour les riches du monde : payez. En 2009, la première promesse de 100 milliards de dollars par an d’aide climatique pour l’atténuation et l’adaptation a été faite aux pauvres du monde. En 2015, dans l’accord de Paris sur le climat, la promesse a été refaite. Lors de la COP26 à Glasgow l’automne dernier, cela a été fait une troisième fois, bien qu’à ce moment-là, les défenseurs du climat des pays du Sud aient considérablement soulevé leur demande. Certains diplomates ont réclamé 700 milliards de dollars, d’autres 1 000 milliards de dollars ou plus.

Pendant ce temps, la promesse de 100 milliards de dollars n’a toujours pas été tenue, et les engagements ne se rapprochent que si l’on compte les prêts à but lucratif du secteur privé, ce que font, bien sûr, les pays riches. Un rapport publié par l’ONU en 2020 a révélé qu’au cours de l’année la plus récente étudiée, 2018, le financement par subventions ne s’élevait qu’à 12 milliards de dollars.

Conversation d’opinion

Le climat et le monde changent. Quels défis l’avenir apportera-t-il et comment devrions-nous y répondre ?

Sur scène à Glasgow, un défilé de dirigeants mondiaux est allé beaucoup plus loin que jamais dans la description de la crise climatique dans un langage existentiel urgent. (Le président de la COP, Alok Sharma, l’a appelé « notre dernier meilleur espoir », et le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré qu’il était « minuit moins une sur cette horloge de la fin du monde. ») Mais cela ne veut pas dire que tout le monde sonnait de la même manière. Les dirigeants des pays riches ont décrit le défi principalement en termes universels ; les dirigeants des pays pauvres ont invoqué des impacts différentiels et des responsabilités différentielles, empruntant souvent au langage de la discrimination, des réparations ou du colonialisme. (Le Premier ministre Mia Mottley de la Barbade, par exemple, a décrit un réchauffement de deux degrés Celsius comme une « condamnation à mort », puis a faiblement plaidé pour que les pays riches du monde « fassent plus d’efforts ».)