Avis | Ce que l’administration Biden pourrait faire maintenant pour protéger les droits à l’avortement

De même, la FDA exige que les pharmacies obtiennent une certification pour distribuer l’une des deux pilules, une politique qui n’est pas utilisée dans d’autres pays et en empêche l’accès. À cette fin, les responsables fédéraux devraient également soutenir le fabricant de médicaments GenBioPro dans son procès du Mississippi contestant d’autres restrictions ; le soutien public de la FDA serait utile, tout comme l’implication du ministère de la Justice dans l’affaire.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services devraient également indiquer clairement, publiquement, que tous les hôpitaux recevant des fonds fédéraux pour Medicare et Medicaid (c’est-à-dire presque tous les hôpitaux et cliniques) sont tenus de fournir tous les médicaments approuvés par la FDA et que les services d’urgence sont liés par le Medical Treatment and Labor Act, qui oblige les professionnels de la santé à fournir les soins nécessaires en cas d’urgence médicale.

L’agence Medicaid et les services de santé et sociaux devraient indiquer clairement – encore une fois, sans équivoque – que la loi sur les traitements d’urgence s’applique à l’avortement lorsqu’une grossesse met la vie en danger et qu’ils l’appliqueront. (L’amendement Hyde, une disposition légale qui interdit l’utilisation de fonds fédéraux pour l’avortement, contient également une disposition sur le viol, l’inceste et les urgences médicales qui s’applique toujours aux centres de santé financés par le gouvernement fédéral.) Les médecins confrontés à une grossesse extra-utérine ou à une fausse couche – ce qui peut devenir mortelle si les tissus fœtaux restent trop longtemps dans le corps – pourraient avoir moins peur d’agir si on leur rappelait que l’inaction est toujours un crime et s’ils savaient que le gouvernement fédéral les soutiendrait.

D’autres organismes fédéraux ont également un rôle à jouer. Les centres de contrôle et de prévention des maladies peut surveiller de manière agressive et faire connaître les maladies et les décès dans les États où l’avortement n’est plus disponible. En tant que principale agence américaine de santé publique, le CDC a l’obligation non seulement de continuer à étudier les dommages à la santé publique causés par les limites d’accès à l’avortement, mais aussi de parler publiquement de son intention de le faire. La Federal Trade Commission peut préciser que quiconque essaie de vendre de faux médicaments abortifs, en ligne ou ailleurs, sera poursuivi.

Il est vrai, comme l’ont dit les responsables de l’administration, qu’il n’y a pas de solutions faciles à la lutte pour le droit à l’avortement dans laquelle les Américains sont actuellement engagés ; même parmi ceux qui sont favorables aux droits reproductifs, il y a peu de consensus sur la meilleure solution. Il est également vrai que toute mesure prise par l’administration peut entraîner des litiges. Mais étant donné la grave menace qui pèse sur la santé publique, ne pas agir n’est pas une option.