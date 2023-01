Avis | Ce que la guerre d’Ukraine nous apprend sur la puissance militaire et l’économie

À tout crédit : Make America Great Again était un slogan brillant, précisément parce que personne ne savait ce qu’il signifiait. S’agissait-il de ramener des emplois dans le secteur manufacturier? S’agissait-il de restaurer les hommes chrétiens hétérosexuels blancs dans ce que certains d’entre eux pensaient être leur position naturelle de domination sociale ? MAGA est devenu un code polyvalent pour inverser tout ce qui vous dérangeait dans l’Amérique du 21e siècle.

Et une souche importante du MAGAisme était et est toujours la conviction que l’éveil rend l’Amérique militairement faible. En 2021, le sénateur Ted Cruz a partagé une vidéo célèbre comparant des publicités militaires russes, qui présentent des hommes virils faisant des choses viriles, avec une publicité américaine racontant l’histoire d’une recrue élevée par deux mères. “Peut-être qu’une armée faible et émasculée n’est pas la meilleure idée”, a déclaré Cruz.

Remarquablement, l’idée que le réveil nous rend faibles a persisté malgré les échecs de l’armée russe résolument non réveillée en Ukraine. Le sénateur Tom Cotton, qui a publié un livre intitulé “Only the Strong: Reversing the Left’s Plot to Sabotage American Power”, a récemment déclaré que “les soldats rejoignent l’armée pour tuer les méchants – pas pour apprendre à parler comme s’ils étaient dans un salon de la faculté.

OK, il y a tellement de choses qui ne vont pas dans cette vision du monde qu’il est difficile de savoir par où commencer. Le pouvoir national dans le monde moderne a beaucoup plus à voir avec la puissance économique qu’avec la puissance militaire et reflète également le « soft power » — l’influence des valeurs et de la culture d’un pays. Même en ce qui concerne les prouesses militaires, les guerres modernes n’impliquent pas beaucoup de combats au corps à corps entre des gars aux muscles saillants. Ce qu’ils impliquent, principalement, ce sont des duels stratégiques utilisant des armes à longue portée, aidés par beaucoup de technologie. Et gagner de tels duels dépend sûrement en partie d’avoir un leadership intelligent et bien informé – c’est-à-dire un corps d’officiers qui a effectivement appris à parler comme s’il se trouvait dans une salle de professeurs.