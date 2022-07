Avis | Ce que la conduite signifie pour l’Amérique

Ces parties du livre que j’ai trouvées quelque peu sans rapport. J’ai passé la majeure partie de ma vie à conduire des breaks et des mini-fourgonnettes ; les défis automobiles de notre road trip — la vidange d’huile et la gestion constante de la pression des pneus — ont plus ou moins épuisé mes capacités de bricolage automobile; Je trouve peu de romantisme dans les marques hyper-spécifiques, et je doute que je me qualifie pour la licence la plus élevée de Crawford.

En même temps, cependant, j’aime conduire – oui, même jusqu’à l’heure 50 d’un voyage à travers le pays – et j’aime ça pour certaines des raisons psychologiques et politiques décrites dans son livre.

Apprendre à conduire à l’adolescence, même sans véhicule personnel à temps plein, a été une démarcation claire dans le parcours de sortie de l’enfance, un changement fondamental dans ma relation au monde des adultes. Comprendre les endroits où j’ai vécu à travers leurs chaussées, même si je n’ai pas tout à fait le talent d’un chauffeur de taxi londonien, a toujours été crucial pour se sentir chez soi et responsable, un adulte et un citoyen ancré dans un lieu spécifique. Comme la plupart des gens, j’ai mon application de conduite pour filtrer le trafic et me guider à travers l’inconnu, mais je préfère toujours l’utiliser comme une carte – zoom arrière pour contextualiser l’itinéraire, éteindre la voix péremptoire – plutôt que comme un AI co -pilote.

Et aussi illusoire que cela puisse être à l’ère du GPS et de la surveillance omniprésente, il n’y a toujours pas de sensation comme le moment où les grondements de la circulation et les bâtiments denses disparaissent et où vous entrez dans un espace qui semble non géré, non contrôlé, indépendant et anonyme, avec des routes menant presque partout, au nord, au sud et à l’ouest.

Il existe certainement d’autres moyens d’atteindre certains de ces sentiments et expériences. Le jeune adulte dans la grande ville pourrait atteindre un sens similaire de transition ou d’évasion adulte en maîtrisant un métro complexe ou un enchevêtrement de rues médiévales (ou bostoniennes). Le quartier urbain idéal est connaissable à pied ou à vélo de la même manière que les zones plus étendues sont connaissables en voiture. Ce que je ressens en conduisant profondément dans le pays, quelqu’un d’autre pourrait le ressentir avec un sac à dos au bord d’un parc national.

Mais l’échelle de l’Amérique est incroyablement bien adaptée aux dons potentiels de l’automobile. Il y a un mélange nécessaire entre les villes, les États et les régions qui peut se produire en voiture et jamais par un système de chemins de fer à grande vitesse, sans parler des versions malheureuses et coûteuses proposées par notre bureaucratie des transports existante. Les vertus impliquées dans le fait d’être un bon conducteur – le mélange d’indépendance et de coopération, de connaissance et de responsabilité – sont vraiment des vertus bien adaptées à la citoyenneté dans une république tentaculaire et diversifiée. Et si conduire rend certaines personnes nettement anxieuses, apprendre à bien le faire, ou juste assez bien, est aussi un tonique contre l’anxiété, un antidote facilement disponible au sentiment que le monde est un pur chaos, hors de contrôle de quiconque.