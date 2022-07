Avis | Ce que Joe Manchin nous a coûté

Les investissements climatiques dans le projet de loi allaient des incitations à l’énergie propre comme l’éolien et le solaire, au soutien aux véhicules électriques. Ils étaient essentiels pour atteindre l’objectif du président Biden de réduire de moitié la pollution par le carbone par rapport à ses niveaux de 2005 d’ici 2030 – la contribution des États-Unis à la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius. L’incapacité du Congrès à agir signifie que, dans le meilleur des cas avec les politiques que nous avons déjà en place, nous n’obtiendrons que 70% du chemin.

Après des mois de discussions interrompues, M. Manchin s’éloignant à plusieurs reprises des négociations, le Congrès a largement manqué de temps. Les démocrates doivent adopter leur paquet de réconciliation cet été, et malgré des semaines d’efforts 24 heures sur 24 du sénateur Chuck Schumer, le chef de la majorité, et de son équipe, M. Manchin a maintenant refusé d’accepter de voter pour les dépenses climatiques. Alors qu’il a affirmé vendredi dans un talk-show de Virginie-Occidentale que ce n’était pas fini, que « nous avons eu de bonnes conversations, nous avons eu de bonnes négociations », c’est un double langage ; il ne veut tout simplement pas être tenu responsable de ses actes. Il a toujours dit une chose et fait une autre.

Le refus de M. Manchin d’accepter des investissements climatiques nuira à l’économie qu’il prétend vouloir protéger. Le paquet aurait construit une fabrication nationale, soutenant plus de 750 000 emplois climatiques par an. Cela aurait également combattu l’inflation, contribuant à rendre les factures d’énergie plus abordables pour les Américains ordinaires. C’est particulièrement ironique puisque M. Manchin a déclaré que l’inflation était la principale raison pour laquelle il n’était pas à l’aise avec le soutien des incitations fiscales pour l’énergie propre en ce moment.

Au cours de la dernière année, M. Manchin a pris plus d’argent de l’industrie pétrolière et gazière que tout autre membre du Congrès – y compris tous les républicains – selon les documents fédéraux. Une enquête du Times a révélé qu’il avait également personnellement profité du charbon, gagnant environ 5 millions de dollars entre 2010 et 2020, soit environ trois fois plus par an que son salaire au Sénat. Le charbon a fait de M. Manchin un millionnaire, même s’il a empoisonné l’air que respirent ses propres électeurs en Virginie-Occidentale.