Avis | Ce que célébrer Juneteenth signifie pour moi, en tant que Texan noir

Ce Juneteenth, ce sont les sentiments que je canalise : le chagrin et la gratitude, même au milieu de la bêtise de l’apparat américain.

Ma grand-mère Clarice est née à Pelham, au Texas, une ville d’affranchis. Elle nous a ramenés à la maison avec nos petits-enfants la plupart des années, nous a même parfois fait cueillir du coton, nous rappelant : « Vous devez connaître votre histoire. Elle nous a également parlé des gens qu’elle a connus à Pelham dans son enfance, dont certains sont nés esclaves, un fait qui m’a horrifié. Clarice a toujours refusé mes sympathies.

« Enfant, ne crois pas ce que les gens disent sur la gravité de l’esclavage », expliquait-elle. « Tout le monde avait un travail, un logement et quelque chose à manger. Maintenant, si quelqu’un venait payer votre loyer, vous ne seriez pas assis à parler de votre envie de partir, n’est-ce pas ? »

Cela m’a abasourdi, jusqu’à ce que je réalise qu’elle plaisantait surtout. Mais il y avait quelque chose de plus profond dans sa réponse. J’ai fini par en apprendre davantage sur la violence que rencontraient les Black Texans nouvellement émancipés. Les hommes du Ku Klux Klan, ainsi que les responsables locaux et les citoyens ordinaires, ont terrorisé les affranchis à volonté et sans répercussions. Ils ont brûlé des églises et des maisons, intimidé ceux qui cherchaient un emploi, et pire encore. Le général Joseph Jones Reynolds, un commandant du département du Texas pendant la reconstruction, a commenté en 1868 : « Le meurtre de nègres est si courant qu’il est impossible d’en tenir un compte précis. L’Equal Justice Initiative a essayé, rapportant que plus de 2 000 femmes, hommes et enfants noirs ont été victimes de lynchages terroristes raciaux pendant la Reconstruction, qui a duré de 1865 à 1877.

L’esclavage était affreux, sans aucun doute, mais l’émancipation a apporté ses propres cruautés uniques. Les Texans autrefois réduits en esclavage ont été forcés de créer des vies à partir de zéro; choisir de nouveaux noms ; tenter de retrouver des partenaires volés, des frères et sœurs, des enfants. Ils étaient quotidiennement menacés d’emprisonnement ou pire à cause des nouveaux codes noirs qui restreignaient sévèrement leur liberté – leur liberté de travailler, mais aussi leur liberté d’être au chômage ou même de rester immobiles trop longtemps.

Plus j’apprenais, plus je comprenais le point de vue de ma grand-mère. Elle avait entendu les témoignages de ceux qui avaient dû traverser à la fois la tragédie de l’esclavage et la terreur de l’émancipation. Elle ne pouvait pas me laisser sous-estimer le prix énorme que notre peuple avait payé pour être libre.