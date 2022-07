Avis | Ce que cela signifie d’élever une fille américaine maintenant

D’autres exemples de ces mèmes pointus sont plus politiquement résonnants. Un compte meme dont le compte Instagram est un jeu de débauche sur “Kit Kittredge” a publié une image virale après la chute de Roe v. Wade, mettant en évidence les États où la poupée American Girl de l’ère Nixon, Julie, a peut-être eu plus accès à l’avortement en 1974 que nous. aujourd’hui.

Lydia Burns, qui a 24 ans et gère ce compte, m’a dit que lorsqu’elle était une fille qui grandissait dans le Kentucky, les poupées American Girl étaient considérées comme énervées, et certaines personnes de son église les boycottaient. En 2005, les groupes conservateurs étaient contrariés parce que la marque American Girl soutenait une organisation caritative appelée Girls Inc., qui, selon l’American Family Association, était “un groupe de défense pro-avortement et pro-lesbienne”. Burns a déclaré que sa mère était une féministe qui était restée fidèle aux poupées American Girl et avait permis à sa fille de continuer à jouer avec elles malgré le retour de flamme. Les livres et les poupées, a déclaré Burns, “m’ont exposé à des idées de filles qui ne me ressemblent pas et à un ensemble d’histoires” impliquant des conflits culturels et politiques, offrant des perspectives qu’elle n’obtenait pas nécessairement à l’école.

À un certain niveau, ce que ces créateurs adultes font est la même chose que mes enfants faisaient avec leur hôpital de poupées : travailler sur les nouvelles pénibles du jour avec leurs icônes de poupées. C’est quelque chose que les passionnés ont toujours fait avec les poupées American Girl, a déclaré Nina Diamond, professeur émérite au département de marketing de l’Université DePaul et auteur principal d’un article de 2009 dans le Journal of Marketing intitulé “American Girl and the Brand Gestalt : Closing the Loop on Sociocultural Branding Research. Dans ce document, elle et ses co-auteurs ont écrit:

Les significations associées à ces marques emblématiques servent à éliminer les tensions ressenties entre les idéaux sociétaux et les expériences quotidiennes des gens, et elles abordent les angoisses d’une nation à travers des mythes ou des histoires qui affectent la façon dont les gens se perçoivent et perçoivent leur vie.

Diamond décrit American Girl comme l’une des marques “open source” les plus réussies, ce qui signifie que tous ses constituants – les enfants, leurs parents, les journalistes, les commentateurs culturels – contribuent et remixent le sens des American Girls dans le monde. Et, par extension, ajouter un petit morceau à l’image – et à l’aspiration – que les filles et les femmes américaines ont de nous-mêmes.

Tara Strauch, professeure agrégée d’histoire au Center College, a donné un cours où elle a demandé aux élèves de considérer les poupées comme un “véhicule d’enseignement” et de consommer des “récits historiques”. Strauch m’a dit que l’un des projets des étudiants était de créer leur propre histoire de poupée historique. Un étudiant a créé une poupée American Girl qui a vécu le 11 septembre tout en découvrant sa sexualité. “Ceux d’entre nous qui ont grandi avec eux essaient toujours de les utiliser pour comprendre le monde, en mettant nos pensées et nos idéaux dans leur bouche de manière amusante et subversive”, m’a dit Strauch.

Les mèmes ne remplacent pas le plaidoyer ou l’action réelle. C’est une évasion qui me fait me sentir un peu mieux d’élever mes enfants à une époque qui peut souvent sembler anti-fille, anti-femme et même anti-humanité. Burns ne se contente pas de gérer un compte Instagram American Girl, elle travaille également avec des organisateurs étudiants pour créer un changement dans le monde réel. Les deux femmes qui dirigent @hellicity_merriman se sont rencontrées en travaillant en politique. Ces femmes, qui ont toutes la vingtaine, communiquent que même lorsque la vie semble apocalyptique, le rire et le changement sont possibles. Comme ma collègue Valeriya Safronova l’a dit dans un article sur ces mèmes :

Chaque image imagine les poupées American Girl survivant à des événements très stressants, parfois catastrophiques. Dans le monde de ces mèmes, il n’y a rien que le monde ne jettera sur une poupée American Girl, et il n’y a rien qu’elle ne puisse faire. Elle, représentation de l’enfance d’innombrables filles, peut réussir là où d’autres ont échoué.

Il y a une attitude positive envers les mèmes, une attitude que je vois déjà chez ma fille aînée. Elle n’a que 9 ans, et chaque fois qu’elle apprend quelque chose de terrible sur le monde, elle réagit avec indignation et avec le désir de le changer, de toute urgence. Lorsqu’elle a vu un titre de magazine sur le déclin rapide des populations d’abeilles en raison du changement climatique, elle s’est sincèrement exclamée : « Nous devons sauver toutes les abeilles !