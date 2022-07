Avis | Ce que cela signifie de voir l’Amérique en personne

OK, ce dernier était en fait leurs parents ; les enfants étaient occupés avec des hamburgers hors de prix pendant que nous contemplions l’afflux d’argent dans «Boz Angeles». Comme un bon journaliste, j’ai essayé de rassembler des ficelles pour les colonnes de ce voyage, et les questions de migration, de densité et de développement occupent une place importante lorsque vous traversez l’Ouest (sans doute) sous-peuplé – aussi grand que le panneau d’affichage accueillant les visiteurs de Cody, Wyo., en lisant “Ne californien pas notre Cody.”

Mais pour cette colonne, avec notre voyage encore inachevé, je veux risquer deux observations générales sur l’Amérique à grande échelle – peut-être banales, mais je prendrai ce risque.

Le premier est un sentiment d’émerveillement face à la disponibilité peu fréquentée de curiosités et de spectacles sur les routes de l’Ouest. J’ai lu toutes les histoires sur la flambée des voyages américains et les parcs nationaux surpeuplés, mais le seul véritable goulot d’étranglement que nous avons rencontré était à Glacier, où les routes principales étaient fermées par la neige et tout le monde était poussé sur les mêmes sentiers. Et chaque endroit où nous nous sommes arrêtés avec un degré de renommée en moins que les grands parcs nationaux – comme le magnifique parc d’État de Custer dans le Dakota du Sud ou les sources chaudes de Thermopolis – était extraordinairement vide. Il y avait probablement 20 personnes sous l’ombre sauvage et impossible de Devil’s Tower le soir où nous sommes montés.

Disponible ne veut pas dire parfaitement accessible, évidemment : même entassés dans des chambres de motel, nous avons laissé tomber un joli centime rien que sur l’essence, et jour après jour de plusieurs heures de route passées à essayer d’enseigner aux enfants les présidents américains (nous avons calé après Lincoln, comme on pouvait s’y attendre) et se rendre compte que l’enfant de 2 ans connaît certaines des parties inappropriées de “Hamilton” n’est pas une expérience pour tout le monde. Mais si vous êtes habitué aux espaces bondés sur les côtes, sachez que tout se fond vraiment – et pas seulement dans les champs de maïs, les pâturages ou le désert, mais dans un paysage rempli d’endroits faits pour les voyageurs, qui offrent récompenses immédiates même pour le visiteur le plus occasionnel.