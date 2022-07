Avis | Ce que Biden a bien compris lors de son voyage au Moyen-Orient

Dans un essai paru samedi dans le Washington Post, M. Biden a décrit le voyage comme une mission visant à consolider la paix dans la région par la diplomatie. « Un Moyen-Orient plus sûr et intégré profite aux Américains à bien des égards », a-t-il écrit. Il y a quelques facteurs qu’il n’a pas mentionnés : L’inflation monte en flèche ; les prix de l’essence sont alarmants ; sa popularité est en chute libre ; et les élections de mi-mandat se profilent. Les personnes qu’il a rencontrées lors de ce voyage savent tout cela, et certaines d’entre elles, notamment en Arabie saoudite et en Israël, espèrent peut-être une restauration de Trump.

Le premier arrêt de M. Biden a été Israël, qui est au milieu d’un autre effondrement du gouvernement, de sorte que le Premier ministre, Yair Lapid, est le gardien jusqu’à la tenue des élections le 1er novembre. L’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu, l’intransigeant de longue date , espère faire un retour. La visite a été courte sur le fond, mais M. Biden a largement livré ce qu’Israël voulait : une déclaration publique, dans une interview enregistrée à la télévision israélienne, dans laquelle il a réitéré la position des États-Unis selon laquelle ils étaient prêts à utiliser la force contre l’Iran, « en dernier ressort ». recours », pour l’empêcher d’acquérir des armes nucléaires.

Compte tenu de la situation en Israël, M. Biden ne peut pas faire grand-chose pour donner vie au processus de paix moribond, et la visite a eu lieu quelques mois seulement après la mort d’une journaliste populaire et citoyenne américaine, Shireen Abu Akleh. Elle a été tuée alors qu’elle couvrait une opération militaire israélienne en Cisjordanie, et les Palestiniens sont convaincus qu’elle a été délibérément abattue. Ils n’acceptent pas la conclusion du Département d’État selon laquelle, bien que la balle ait probablement été tirée par un Israélien, il n’y avait “aucune raison de croire que c’était intentionnel”. Les Palestiniens sont également frustrés que M. Biden n’ait pas annulé certaines mesures vindicatives prises par son prédécesseur, comme la fermeture du consulat des États-Unis à Jérusalem-Est, bien qu’il ait promis 100 millions de dollars de financement pour les hôpitaux là-bas.

Vendredi, M. Biden a rencontré le dirigeant saoudien de facto, le prince héritier Mohammed ben Salmane, dont le royaume, selon M. Biden, en tant que candidat, devrait être un « paria » à propos de l’horrible meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. Comme président, l’administration de M. Biden a publié un rapport de renseignement qui a mis le meurtre aux pieds du dirigeant saoudien. Maintenant, M. Biden, avec cette visite, tente de réinitialiser les relations avec le royaume pour consolider l’alliance contre la Russie et, plus important encore, pour pomper plus de pétrole.