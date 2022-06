Avis | Ce n’est pas une façon de diriger une ville (ou un pays)

Je pense que le ministère des Transports, sous la direction du secrétaire Pete Buttigieg, croit sincèrement que le changement climatique est une menace existentielle. Je pense qu’il croit sincèrement que l’équité est une préoccupation primordiale. Je pense qu’il croit sincèrement que le transport en commun est un bien public. Je ne pense pas qu’il croit sincèrement que tous ces objectifs, et bien plus encore, soient mis en péril par l’incapacité des démocrates à construire rapidement des infrastructures et à expérimenter librement des politiques. Ou, s’il le croit, il n’a pas aligné son processus sur ses valeurs. La Federal Highway Administration s’est imposée comme l’ombudsman de la tarification de la congestion, et non comme l’accélérateur d’un projet que les électeurs de New York sont parfaitement équipés pour juger. Les élections, et non les examens techniques, sont généralement le meilleur moyen de rendre des comptes.

Et je vous promets : je n’ai pas choisi le programme le plus litigieux ou le pire processus. Plutôt l’inverse. La tarification de la congestion est une étude de cas utile précisément parce qu’il s’agit d’une politique simple, avec le soutien explicite, voire fervent, de tous les principaux décideurs. Il génère des revenus, plutôt que de coûter de l’argent. Vous n’avez pas besoin de construire de nouveaux tunnels ou de barrages sur des rivières ou de faire passer une voie ferrée à travers une ville. En ce qui concerne la politique climatique majeure, celle-ci est facile. Et pourtant, il s’est avéré que c’était tellement, tellement dur.

J’en suis venu à me demander si la vogue récente pour des programmes simples qui transfèrent de l’argent – ​​et j’ai également plaidé pour ces programmes, et je veux désespérément voir l’expansion du crédit d’impôt pour enfants renouvelé – reflète une baisse tranquille des attentes. Nous sommes sûrs que le gouvernement peut envoyer des chèques. Nous ne savons pas ce qu’il peut construire.

Je me souviens avoir demandé aux personnes qui aidaient à rédiger l’accord bipartisan sur les infrastructures quelles leçons ils avaient tirées de la relance de 2009. Ce projet de loi regorgeait d’investissements marquants et marquants : un train à grande vitesse, un réseau électrique intelligent, un système national de dossiers médicaux numériques. Mais les projets les plus ambitieux ont donné des résultats médiocres. Ainsi, le projet de loi sur les infrastructures de 2021 était orienté vers des projets plus simples dont les rédacteurs étaient convaincus qu’ils pourraient être exécutés – notamment, des réparations d’infrastructures existantes, mais pas seulement celles-ci.

Build Back Better, pour être juste, a imaginé un ensemble de projets climatiques beaucoup plus ambitieux. Et je veux les voir passer. Mais s’ils passent, je veux les voir construits – et construits rapidement. Ce n’est pas pour cela que le gouvernement que nous avons actuellement est conçu.