Avis | Ce jour d’élection, gardez les yeux sur les candidats perdants

Les deux premiers facteurs – la similitude au sein des partis et les différences entre eux – sont le résultat de décennies de changements. L’adoption de la loi sur les droits civils et de la loi sur les droits de vote au milieu des années 1960 a probablement amorcé le lent remaniement idéologique des électeurs en partis, ce qui a entraîné aujourd’hui moins de républicains libéraux et de démocrates conservateurs qu’il n’y en avait dans les années 1950. Simultanément, au fil des décennies, il y a eu moins de terrain d’entente entre les deux parties, en partie alimenté par des positions divergentes sur des questions telles que les réductions d’impôts, la réglementation et l’avortement. Alors que ces problèmes creusaient un fossé entre les politiciens, les électeurs ont suivi.

Les tendances à long terme sont indéniables. Dans les années 1950, les National Election Studies américaines ont commencé à demander aux gens : « Pensez-vous qu’il y a des différences importantes dans ce que représentent les républicains et les démocrates ? La préoccupation à l’époque était que les partis étaient des institutions locales, dépourvues d’identités nationales, d’organisation et de discipline – et qu’à cause de cela, ils laissaient tomber les électeurs en ne pouvant pas parler des problèmes nationaux de l’époque. En 1952, 50 % des Américains disaient qu’ils pensaient qu’il y avait des différences importantes entre les partis. En 1984, la part est passée à 63 %, et en 2004, plus des trois quarts du pays ont connu des différences importantes. En 2020, la dernière année où l’étude a posé la question, environ 90% des Américains ont vu des différences importantes entre ce que les partis défendaient. Les gens comprennent : il existe deux versions différentes du monde.

Ces tendances sont significatives en elles-mêmes, mais elles prennent une importance supplémentaire car elles coïncident avec ce que les gens pensent des démocrates et des républicains. Des fractions substantielles des deux partis disent que les membres de l’autre parti sont plus étroits d’esprit, inintelligents, immoraux ou antipatriotiques que les autres Américains, et l’écart entre le fait que les gens aiment leur propre parti et n’aiment pas l’autre est plus grand maintenant qu’il ne l’a jamais été. . Ajoutez à ce mélange l’importance des questions identitaires, et vous avez une politique extrêmement clivante. Nous ne nous battons plus pour les réductions d’impôts et la déréglementation ; nous nous battons pour savoir qui peut s’appeler Américains.

En arrière-plan se cache la dernière composante de la calcification : la parité partisane dans l’électorat. Si la prochaine élection offre la réelle promesse de contrôler le Congrès ou la Maison Blanche sans changer de cap, les partis sont peu incités à le faire. Pire encore, la calcification crée une incitation à modifier les règles des élections pour obtenir les derniers votes nécessaires pour passer au sommet.

Mais la calcification seule ne renverse pas les résultats démocratiques. Cela prend des gens.

Ce qui a fait ressortir les conséquences de 2020 des élections précédentes, c’est l’interaction de la calcification avec l’action politique. Plus précisément, M. Trump a fait le contraire de Nixon, M. Gore et Mme Clinton : il a insisté sur le fait qu’il avait gagné. D’autres chefs partisans ont fait écho à ses affirmations concernant une élection volée, et les électeurs, appréciant à la fois les différences entre les partis et le fait que les résultats tournaient sur très peu de votes, ont suivi.

Alors oui, une dérive de plusieurs décennies vers la calcification a rendu cela possible, mais les politiciens et leurs électeurs en ont fait une réalité. En d’autres termes, il est très important de savoir qui gagne les élections, mais les candidats qui perdent sont tout aussi importants pour l’avenir d’élections libres et équitables aux États-Unis.