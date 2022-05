Avis | Ce dont l’Amérique a besoin, c’est d’un libéralisme qui construit

Même ainsi, les États-Unis se distinguent par le montant que nous dépensons et le peu que nous recevons. Il en coûte environ 538 millions de dollars pour construire un kilomètre de voie ferrée ici. L’Allemagne construit un kilomètre de voie ferrée pour 287 millions de dollars. Le Canada le fait pour 254 millions de dollars. Le Japon arrive à 170 millions de dollars. L’Espagne est le pays le moins cher de la base de données, à 80 millions de dollars. Tous ces pays construisent plus de tunnels que nous, peut-être parce qu’ils conservent la confiance nécessaire pour essayer régulièrement. Mieux vous construisez des infrastructures, plus vous pouvez être ambitieux lorsque vous imaginez des infrastructures à construire.

Le problème n’est pas le gouvernement. C’est notre gouvernement. Le problème n’est pas non plus le problème des syndicats – un autre bugaboo préféré de la droite. Le taux de syndicalisation est plus élevé dans tous ces pays qu’aux États-Unis. Alors qu’est-ce qui ne va pas ici?

Une réponse qui vaut la peine d’être débattue a été proposée par Brink Lindsey, directeur de l’Open Society Project au Niskanen Center, dans un article de 2021 intitulé “State Capacity: What Is It, How We Lost It, and How to Get It Back”. La définition de Lindsey est admirablement concise. “La capacité de l’État est la capacité de concevoir et d’exécuter efficacement une politique”, m’a-t-il dit. Lorsqu’un gouvernement ne peut pas percevoir les impôts qui lui sont dus ou construire le portail d’inscription à son nouveau régime d’assurance maladie ou construire le train à grande vitesse pour lequel il a déjà dépensé des milliards de dollars, c’est un échec de la capacité de l’État.

Mais un gouvernement faible est souvent une fin, pas un accident. L’argument de Lindsey est que pour fixer la capacité de l’État en Amérique, nous devons voir que l’État entravé que nous avons est un choix, et il y a des raisons pour lesquelles il a été choisi. Le gouvernement n’est pas intrinsèquement inefficace. Ça a été fabriqué inefficace. Et pas seulement par la droite :

Ce qu’il faut le plus, c’est un changement d’idées : à savoir, un renversement de ces tendances intellectuelles des 50 dernières années environ qui nous ont amenés au passage actuel. À droite, cela signifie abandonner l’anti-étatisme instinctif des dernières décennies, embrasser la légitimité d’un État-providence et réglementaire vaste et complexe, et reconnaître le rôle vital joué par les fonctionnaires de la nation (pas seulement la police et l’armée) . À gauche, cela signifie reconsidérer le modèle de gouvernance décentralisé et légaliste qui a guidé l’expansion de l’État menée par les progressistes depuis les années 1960, réduire le droit de veto que les groupes d’activistes exercent devant les tribunaux et déplacer l’objectif de la conception des politiques de s’assurer que le pouvoir est soumis à des contrôles progressifs pour s’assurer que le pouvoir peut effectivement être exercé efficacement.

L’administration Biden ne peut pas faire grand-chose contre l’hostilité de la droite envers le gouvernement. Mais il peut affronter les erreurs et les divisions de la gauche.

Un point de départ est proposé dans un autre article de Niskanen, celui-ci par Nicholas Bagley, professeur de droit à l’Université du Michigan. Dans « The Procedure Fetish », Bagley soutient que la gouvernance libérale a développé une préférence déconcertante pour légitimer l’action gouvernementale par des processus plutôt que par des résultats. Il suggère, de manière provocatrice, que c’est parce que la politique américaine en général, et le Parti démocrate en particulier, est dominée par les avocats. Joe Biden et Kamala Harris sont diplômés en droit, tout comme Barack Obama et John Kerry et Bill et Hillary Clinton avant eux. Et cela filtre à travers la fête. “Les avocats, et non les gestionnaires, ont assumé la responsabilité principale de façonner le droit administratif aux États-Unis”, écrit Bagley. “Et si tout ce que vous avez est un avocat, tout ressemble à un problème de procédure.”

C’est une façon dont l’Amérique diffère des pays pairs : Robert Kagan, professeur de droit à l’Université de Californie à Berkeley, a appelé cela le « légalisme contradictoire » et a montré qu’il s’agit d’une manière typiquement américaine de contrôler le pouvoir de l’État. Bagley s’appuie sur cet argument. “Les règles de procédure inflexibles sont une caractéristique de l’État américain”, écrit-il. «L’omniprésence des contestations judiciaires, les rigueurs artificielles de l’élaboration de règles d’avis et de commentaires, l’examen environnemental zélé, l’examen préalable à l’application des règles de l’agence, les règles juridiques picayune régissant l’embauche et l’approvisionnement, les injonctions judiciaires à l’échelle nationale – la liste s’allonge encore et encore .”

La justification de ces politiques est qu’elles rendent l’action de l’État plus légitime en veillant à ce que les voix dissidentes soient entendues. Mais ils rendent aussi, au fil du temps, le gouvernement inefficace, et ce coût est rarement pesé. Cela nous amène au point ultime de Bagley, et à mon avis, le plus sage. “La légitimité n’est pas uniquement – pas même principalement – un produit des procédures suivies par les agences”, dit-il. “La légitimité découle plus généralement de la perception que le gouvernement est capable, informé, rapide, réactif et juste.” C’est ce que nous avons perdu — en fait, pas seulement en perception.