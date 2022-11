Avis | Ce à quoi vous pouvez vous attendre si les républicains prennent la maison

Malheureusement pour le président Biden et les démocrates, il existe un précédent pour ce type de décision : les républicains de la Chambre ont joué ce jeu avec succès après avoir pris la Chambre à mi-mandat en 2010, remportant un certain nombre de concessions politiques de la part du Sénat démocrate et du président Barack Obama.

Mais ces leviers de pouvoir, eux aussi, sont semés d’embûches. Les arrêts et surtout un défaut ont le potentiel de causer beaucoup de douleur au public américain, qui peut alors se retourner contre la partie qu’il perçoit comme responsable. Malheureusement pour les républicains, il existe également un précédent ici : en 2013, les républicains à la Chambre ont fermé le gouvernement dans une tentative finalement infructueuse d’obtenir l’abrogation de la loi sur les soins abordables. Alors que la fermeture traînait dans une troisième semaine, les chiffres des sondages républicains et le marché boursier ont tous deux chuté, et les principaux groupes d’intérêt conservateurs et leaders d’opinion ont abandonné la position du GOP. En fin de compte, les républicains ont cédé et rouvert le gouvernement presque entièrement aux conditions des démocrates.

Si les républicains capturent le Sénat ainsi que la Chambre, leurs options s’élargiront encore plus. Ils pourraient adopter au moins une législation sur la messagerie à laquelle le président Biden serait contraint d’opposer son veto, mettant ainsi en place des contrastes politiques avantageux (pour les républicains) avant les élections de 2024. Et ils pourraient refuser de confirmer la plupart (ou la totalité) des candidats de M. Biden, ce qui lui compliquerait la tâche de traiter son programme par le biais des agences exécutives et de remodeler le système judiciaire fédéral.

À l’extrême, ils pourraient destituer le président Biden ou des membres de son administration. Il y a déjà eu des spéculations sur la destitution du secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, pour sa gestion de la frontière sud. Bien qu’il semble hautement improbable que les républicains aient la supermajorité requise des deux tiers au Sénat pour être condamnés, la procédure de destitution peut être très préjudiciable à un président, même si lui-même ou son sous-fifre est finalement acquitté.

Mais là encore, la décision s’accompagnerait de risques : les procédures de destitution considérées comme injustifiées peuvent également faire un boomerang sur la direction du Congrès qui les a initiées – il suffit de demander à Newt Gingrich.

Et une telle combativité pourrait déchirer notre culture politique déjà effilochée d’une manière qui menace une division encore plus profonde et plus destructrice.

Ces outils comportent tous des risques politiques pour la majorité qui les utilise ; une grande partie de ce que nous considérons comme un leadership législatif habile consiste à savoir quand utiliser ces outils et quand les laisser dans la boîte à outils. Utilisés habilement, ils peuvent considérablement responsabiliser un parti législatif, même s’il ne contrôle qu’une seule chambre. Et qu’ils soient utilisés habilement ou non, ils façonneront certainement les deux prochaines années de la politique nationale américaine si le GOP capture effectivement au moins une chambre du Congrès la semaine prochaine.

