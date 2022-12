Avis | Ce à quoi je pense fin 2022

Alors que 2022 touche à sa fin, nous avons décidé d’inviter les auditeurs à envoyer des questions pour un épisode de n’importe quoi. Et mon garçon, avez-vous tous livré. Nous avons reçu des centaines de questions fantastiques, et mon rédacteur en chef, Aaron Retica, s’est joint à moi pour en poser quelques-unes. L’égalité des chances est-elle préférable à l’égalité des résultats ? À quoi ressemblerait une meilleure version de Twitter ? Les républicains sont-ils plus avisés politiquement que les démocrates ? Que signifient les avancées récentes de l’intelligence artificielle pour l’avenir de notre société ?

[You can listen to this episode of “The Ezra Klein Show” on Apple, Spotify, Amazon Music, Google or wherever you get your podcasts.]

Nous discutons également des raisons pour lesquelles je pense que ChatGPT est à la fois surmédiatisé et profondément énervant, si l’obstructionnisme politique de Joe Manchin a aidé les démocrates à mi-mandat, la mort du crédit d’impôt élargi pour enfants, pourquoi je suis plus optimiste que jamais sur l’élimination de l’obstruction systématique, si Mitch McConnell est en fait le cerveau stratégique que les libéraux décrivent comme, pourquoi je suis sceptique quant à Twitter en tant qu’outil de justice sociale, si l’avènement des médias sociaux a réellement amélioré nos vies de manière mesurable et plus encore. Et nous terminons avec mes pratiques de résolution du Nouvel An et tout un tas de recommandations de musique et de livres pour enfants.

Remarque : “The Ezra Klein Show” fera une pause pendant les vacances, mais nous serons de retour avec de nouveaux épisodes à partir du 3 janvier 2023.