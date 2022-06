Avis | Cassidy Hutchinson change tout

À chaque audience, le comité s’est habilement appuyé sur des faits. Cela montrait auparavant que M. Trump avait été informé à plusieurs reprises qu’il avait perdu les élections; on lui a également dit qu’il pourrait être illégal d’attaquer les résultats des élections, mais il l’a fait quand même. Quoi qu’il pense de gagner ou de perdre une élection, il ne pouvait légalement conspirer pour trouver 11 780 votes qui n’existaient pas, contrefaire des certificats électoraux ou déclencher des violences. En effet, les audiences précédentes se sont concentrées sur et ont renforcé les affaires de deux crimes possibles : la sollicitation de fraude électorale (dans une affaire de l’État de Géorgie) et le complot en vue de fabriquer des certificats électoraux (que les autorités fédérales semblent poursuivre).

On savait déjà que M. Trump avait refusé d’agir pendant 187 minutes pour disperser la foule. Avec le témoignage de Mme Hutchinson, nous avons entendu plus de preuves qu’il les a incités à attaquer le vice-président Mike Pence. (Alors que les émeutiers ont pris d’assaut le Capitole, M. Trump tweeté que M. Pence “n’a pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait pour protéger notre pays et notre Constitution”.)

Elle a fourni de nouvelles informations sur plusieurs menaces de violence dans les jours précédant le 6 janvier. Les services secrets en ont averti et ils ont été discutés à la Maison Blanche. Mme Hutchinson a témoigné qu’elle était « à proximité d’une conversation » qu’elle a entendue par hasard dans laquelle M. Trump a dit qu’il ne « se souciait pas qu’ils aient des armes. Ils ne sont pas là pour me faire du mal. Enlevez les f-ing mags. Laissez entrer mon peuple. Ils peuvent marcher jusqu’au Capitole d’ici. Laissez les gens entrer. Enlevez les f-ing mags. (Des chargeurs, ou des magnétomètres ou des détecteurs de métaux, étaient utilisés pour filtrer les participants à la recherche d’armes avant d’entrer dans le rassemblement du 6 janvier près de la Maison Blanche.)

Elle a corroboré les informations sur l’animosité de M. Trump envers son vice-président pendant l’émeute. Mme Hutchinson s’est souvenue d’une conversation au sujet de M. Trump entre M. Cipollone et M. Meadows : « Je me souviens que Pat a dit quelque chose comme : ‘Mark, nous devons faire quelque chose de plus. Ils demandent littéralement que le vice-président soit pendu. Et Mark avait répondu quelque chose comme : ‘Tu l’as entendu, Pat, il pense que Mike le mérite. Il ne pense pas qu’ils fassent quelque chose de mal. À quoi Pat a dit quelque chose comme: “C’est fou.”