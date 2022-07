Avis | Cassidy Hutchinson a fait son travail

Pour Mme Hutchinson, une partie du service public consiste à répondre aux questions du Congrès. Sans elle, nous n’aurions peut-être jamais appris à quel point M. Trump était devenu incontrôlable le 6 janvier : après son discours incendiaire à l’Ellipse, elle se souvient avoir été informée par un responsable de la sécurité que le président voulait tellement rejoindre la colère. foule qu’il a sauté dans la limousine présidentielle et a fait rage à la tête de son service de sécurité, “Je suis le président, emmenez-moi au Capitole maintenant!” (Il a jeté un juron pour faire bonne mesure.)

Lorsque l’agent, Robert Engel, a refusé pour des raisons de sécurité, le président s’est précipité sur le volant, a-t-elle déclaré. Lorsqu’on lui a demandé de retirer sa main du volant, M. Trump s’est alors précipité vers M. Engel, alors que la scène a ensuite été racontée à Mme Hutchinson en présence de M. Engel. (Le Times a rapporté mardi soir que des responsables des services secrets, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont déclaré que les agents en question étaient prêts à témoigner que le président n’avait pas atteint le volant du véhicule et n’avait agressé personne.)

Elle a également mis à nu à quel point M. Meadows ne s’est pas levé pour rencontrer le moment. Informé des armes portées par la foule le 6 janvier, M. Meadows n’a pas pris la peine de lever les yeux de son téléphone portable, a-t-elle déclaré. À maintes reprises, comme Mme Hutchinson l’a dit, les assistants du président, les membres de la famille et une multitude de sycophants (y compris les personnalités de Fox News Sean Hannity et Laura Ingraham) ont envoyé des SMS et d’autres supplications pour que M. Trump rappelle la foule. M. Meadows – plus d’une fois – a noté que le président avait clairement indiqué qu’il ne voulait pas calmer la fureur.

Si M. Trump ne pouvait pas avoir ce qu’il voulait, il se contentait de regarder l’Amérique brûler.

L’un des éléments les plus époustouflants du témoignage de Mme Hutchinson a été son récit de ce que M. Meadows a dit lorsque Pat Cipollone, alors avocat de la Maison Blanche, a exprimé sa crainte pour la sécurité du vice-président Mike Pence, que M. Trump avait publiquement fustigé pour ne pas l’avoir fait. l’aidant à annuler le vote. « Je me souviens que Pat a dit quelque chose comme : ‘Mark, nous devons faire quelque chose de plus. Ils demandent littéralement que le vice-président soit pendu », a déclaré Mme Hutchinson.