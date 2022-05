Avis | Camp d’été pour tous

Tous les enfants ne s’épanouiront pas au camp d’été, et il existe de nombreuses autres façons de profiter du plein air et de profiter des avantages qui accompagnent la socialisation et le jeu.

Mais si l’Amérique le voulait, elle pourrait rendre le camp d’été accessible à tous les enfants qui le souhaitaient.

Il existe des camps qui peuvent servir presque tous les enfants avec tous les intérêts : des camps pour les enfants qui aiment faire du sport ou qui veulent apprendre à faire de la voile ou de l’équitation, des camps qui offrent des semaines de randonnée le long du sentier des Appalaches ou à travers le désert de l’Utah, des camps pour les enfants handicapés ou qui luttent contre le cancer ou qui vivent l’itinérance.

M. Rosenberg a déclaré que les camps de jour coûtent de la gratuité à plus de 200 $ par jour et que les prix des camps de nuit varient de la gratuité à plus de 500 $ par jour. Bien que des bourses et des tarifs réduits soient disponibles dans la plupart des camps, l’expérience reste hors de portée pour de très nombreuses familles. Pour se développer, les exploitants de camps d’été disent avoir besoin d’un flux de financement dédié, d’une aide philanthropique accrue et d’une aide à la dotation en personnel.

Personne ne suggère que quelques semaines de camp d’été sont une panacée. Mais les chercheurs, les éducateurs et les parents disent que le genre d’expériences que les camps d’été peuvent offrir – un espace sûr et sain pour jouer avec des enfants qui sont différents d’eux et pour renforcer la confiance dans les grands espaces – peut changer la vie des enfants.

“Le jeu est un médicament puissant”, a déclaré Deborah Vilas, conseillère pédagogique et instructrice et experte en jeux centrés sur l’enfant au Bank Street College de Manhattan. « Je veux que les adultes sachent que le jeu est nécessaire. Ce n’est pas frivole. Ce n’est pas au lieu d’apprendre. C’est un apprentissage. »

Une grande partie de l’inquiétude suscitée par la pandémie s’est centrée, de manière compréhensible, sur la perte d’apprentissage. Mais des recherches universitaires solides suggèrent que le jeu est également un élément essentiel du développement de l’enfant, contribuant à l’empathie, aux relations saines, aux compétences de survie et à l’autorégulation. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant considère le jeu comme un droit intrinsèque.

Comme une grande partie de la vie américaine, l’accès à des espaces de jeu sûrs et sains est inégal et particulièrement désavantageux pour les enfants noirs et latinos. Une étude, commandée par la Hispanic Access Foundation et le Center for American Progress, a révélé que près des trois quarts des minorités des États-Unis contigus vivent dans des communautés qui n’ont pas accès à la nature qui comprend de l’air et de l’eau purs et une faune diversifiée. Un financement pour l’enrichissement estival et les programmes parascolaires – au moins 1,2 milliard de dollars – a été inclus dans le programme de secours Covid de 1,9 billion de dollars l’année dernière.