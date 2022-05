Avis | Ça ne va pas trop bien pour le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple

L’obstruction systématique, cependant, n’est qu’une partie du problème plus vaste de la capture des institutions politiques américaines par une minorité non représentative dont le refus catégorique de faire des compromis pousse l’ensemble du système à un point de rupture.

De grandes majorités d’Américains sont favorables à des vérifications universelles des antécédents, à l’interdiction des armes «de type assaut», à l’interdiction des magazines de grande capacité et aux lois «drapeau rouge» qui empêcheraient les personnes susceptibles de se blesser ou de blesser d’autres personnes d’acheter des armes à feu.

Mais le système politique américain n’a pas été conçu pour représenter directement les majorités nationales. Dans la mesure où c’est le cas, c’est par l’intermédiaire de la Chambre des représentants. Le Sénat, bien sûr, représente les États. Et au Sénat (au grand dam de nombreux rédacteurs), la population n’a pas d’importance – chaque État a son mot à dire. Cinquante et un législateurs représentant une minorité d’électeurs peuvent bloquer 49 législateurs représentant une majorité d’entre eux (et c’est avant, encore une fois, nous arrivons à l’obstruction systématique).

Ajoutez la polarisation des électeurs par géographie – un Parti républicain rural et exurbain contre un Parti démocrate urbain et suburbain – et l’image va de mauvaise à perverse. Non seulement les républicains, qui ont tendance à représenter les États les moins peuplés, peuvent remporter la majorité au Sénat avec bien moins qu’une majorité de voix à l’échelle nationale, mais en utilisant l’obstruction systématique, un petit nombre de sénateurs républicains représentant une faction encore plus petite d’électeurs peuvent tuer la législation soutenue par la plupart des électeurs et la plupart des membres du Congrès.

Le Sénat a peut-être été contre-majoritaire de par sa conception, mais il y a une différence entre un système qui tempère les majorités et un autre qui les empêche de toute action. Nous avons ce dernier, et comme le Congrès sous l’échec des articles de la Confédération, il se moque de ce que James Madison a appelé le «principe républicain», qui est censé permettre à la majorité du peuple de vaincre les «vues sinistres» d’une minorité faction par « vote régulier ».

Plutôt que de supprimer les «méfaits de la faction», notre système leur donne du pouvoir. Peu d’Américains veulent les lois les plus permissives sur les armes à feu. Mais ceux qui le font ont capturé le Parti républicain et utilisé ses avantages institutionnels à la fois pour arrêter le contrôle des armes à feu et pour élever une vision large et idiosyncrasique des droits des armes à feu au niveau du droit constitutionnel.

Le résultat est un pays tellement saturé d’armes qu’il n’y a aucun espoir réel de revenir au statu quo ante. Au contraire, les lois américaines sur les armes à feu sont sur le point de devenir encore plus permissives. Si la Cour suprême statue comme prévu dans l’affaire New York State Rifle & Pistol Association c. Bruen, elle annulera une loi qui exige un permis pour porter une arme à feu dissimulée.