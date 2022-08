Avis | Ça a été un “été de catastrophes” et ce n’est qu’à moitié terminé

Aux États-Unis, les images les plus mémorables de la catastrophe météorologique jusqu’à présent cet été proviennent probablement d’inondations au cœur du pays. Dans le Midwest, où les précipitations extrêmes ont augmenté de 42 %, certains quartiers ont été inondés la semaine dernière par sept pieds d’eau et les pompiers ont dû secourir des enfants de chez eux. À Saint-Louis, qui a obtenu deux mois de pluie en l’espace de six heuresfamilles a nagé jusqu’à la sécurité à leurs portes d’entrée. Le même système météorologique provoqua un autre déluge, considérablement plus meurtrier, dans l’est du Kentucky. Les deux étaient considérés comme des événements une fois tous les mille ans; dans la nuit de mercredi, une autre tempête millénaire a frappé l’Illinois.

Conversation d’opinion

Le climat et le monde changent. Quels défis l’avenir apportera-t-il et comment devrions-nous y répondre ?

Le nombre de morts dans le Kentucky était officiellement de 37 mardi, bien que les responsables de l’État s’attendent à ce que le total augmente. La plus jeune victime identifiée n’avait que deux ans. Alors que les responsables naviguent toujours dans les eaux de crue à la recherche de victimes, la région est désormais confrontée à une vague de chaleur extrême et à la possibilité de pannes de courant.

“J’aimerais pouvoir vous dire pourquoi nous continuons à être frappés ici dans le Kentucky”, a déclaré le gouverneur Andy Beshear, un démocrate. “J’aimerais pouvoir vous dire pourquoi les zones où les gens n’ont peut-être pas grand-chose continuent d’être touchées et de tout perdre”, a-t-il poursuivi. « Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je sais ce que nous faisons en réponse. Et la réponse est tout ce que nous pouvons.

C’était autrefois, lorsque les impacts climatiques les plus effrayants étaient plus courants dans les modèles que sur les écrans de télévision, que les défenseurs du climat se sont parfois demandé quelle ampleur de la catastrophe pourrait secouer le monde de sa complaisance fondamentale.

Ensuite, lorsque de grandes catastrophes ont frappé – l’ouragan Katrina, par exemple, ou l’ouragan Sandy, ou le feu de camp – sans trop modifier la forme de l’inquiétude du public, ils se sont parfois demandé s’il faudrait une série de catastrophes.

Les intervalles entre de tels événements sont maintenant plus courts que jamais. Le monde s’apprête enfin à se décarboner, mais de manière hésitante et trop lentement pour offrir une réelle protection contre le réchauffement. “Quelque 35 millions de foyers, soit près d’un tiers du parc de logements du pays, courent un risque élevé de catastrophe”, a récemment rapporté le Times. Et bien sûr, la vulnérabilité climatique est la plus grande dans les régions les plus pauvres du monde, où les habitants sont les moins responsables de la perturbation du climat et les moins équipés pour se protéger des ravages du réchauffement.