Avis | Brittney Griner et le déséquilibre total des échanges de prisonniers avec la Russie

Mme Griner et M. Fogel ont été arrêtés pour possession de marijuana trouvée dans leurs bagages à leur arrivée à l’aéroport de Moscou, et tous deux ont plaidé coupables. M. Whelan, un ancien Marine qui travaillait comme directeur de la sécurité mondiale et des enquêtes pour BorgWarner et s’était rendu à plusieurs reprises en Russie, a été arrêté en 2018 et condamné à 16 ans pour espionnage. Il nie l’accusation.

La question, cependant, n’est pas de savoir si les trois prisonniers américains sont coupables. Les efforts pour libérer les Américains détenus dans des pays répressifs ne doivent pas non plus être basés sur leur célébrité ou la publicité générée par leurs arrestations. Le système judiciaire russe – comme ceux de la Chine et de l’Iran, d’autres pays avec lesquels les États-Unis ont organisé des échanges de prisonniers – est notoirement politique, et tout Américain emprisonné dans ces pays, coupable ou non, est probablement détenu soit à des fins de propagande, soit en tant que otages à échanger contre des Russes emprisonnés.

De tels échanges ne sont pas nouveaux, donc le précédent n’est pas un problème. Lors d’un échange célébré il y a 60 ans, Rudolf Abel, un espion soviétique, a été échangé contre Francis Gary Powers, le pilote américain d’un avion espion U-2 abattu ; parmi les plus célèbres qui ont suivi, il y a eu l’échange du dissident juif Natan Sharansky contre un Tchèque surpris en train d’espionner pour l’Union soviétique.