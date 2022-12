Avis | Brendan Fraser, la baleine et la graisse sur le film

Les membres de la petite distribution s’en sortent assez bien avec le matériel qu’on leur donne. Charlie est isolé et compte avec ses erreurs alors qu’il meurt d’une insuffisance cardiaque. Ce n’est pas un film subtil. Dans ses derniers jours, il tente de se réconcilier avec sa fille éloignée et irrévérencieuse Ellie (Sadie Sink). Il est pris en charge par Liz (Hong Chau), la sœur de sa meilleure amie et partenaire décédée, et la monotonie de sa vie est interrompue par Thomas (Ty Simpkins), un missionnaire égaré qui s’insère maladroitement dans les derniers jours de Charlie.

M. Fraser apporte du pathétique à ce rôle, bien que j’aurais aimé qu’il reçoive un meilleur matériel, plus digne de son talent. Sa performance fait de lui un candidat sérieux pour toutes les récompenses majeures, et c’est dommage, non pas parce qu’il ne les mérite pas, mais parce que ce qui est également récompensé, c’est une représentation si dégradante d’un gros homme. Nous entendrons à quel point M. Fraser est courageux d’assumer un rôle comme celui-ci, de porter un gros costume, d’être prêt à incarner les pires peurs de tant de gens. Hollywood aime récompenser les acteurs qui oser pour assumer des rôles qui les obligent à abandonner la beauté qui a permis leur carrière.

À certains moments, cela m’a rappelé «Leaving Las Vegas» et comment Ben Sanderson (Nicolas Cage) se voit accorder une sorte de dignité alors qu’il se boit à mort. Il fait partie du monde même s’il force sa sortie. Charlie n’a rien de tel. “The Whale” prétend avoir été raconté avec soin et grâce, mais il est tout aussi exploiteur que n’importe quel épisode de “My 600-lb Life” de TLC..”

Dans la scène d’ouverture, ce qui se passe n’est pas tout à fait clair, jusqu’à ce que tout devienne clair : Charlie se masturbe devant le porno, trempé de sueur, à bout de souffle. On ne sait pas ce qui se passera en premier – l’orgasme ou la mort. Le problème n’est pas que Charlie ressemble à ça ou qu’il se débat dans son corps. Le problème est que les créateurs ne peuvent pas cacher leur mépris chaque fois que Charlie tente de satisfaire une envie trop humaine.

Tant d’autres choix créatifs semblent inutiles. Dans une scène, Charlie, dans un accès de douleur émotionnelle, se gorge de toute nourriture qu’il peut trouver, à commencer par une pizza grasse. Bientôt, son visage est recouvert de graisse et il a ouvert son réfrigérateur désespérément à la recherche de quoi que ce soit pour combler le vide béant de douleur dont il ne peut s’échapper. Il y a une autre scène dans laquelle il mange un seau de poulet frit. Et puis il y a sa garde-robe – des vêtements en forme de tente, élimés, perpétuellement trempés de sueur. Les bourrelets de son ventre débordant sur ses cuisses. Le déambulateur sans lequel il ne peut pas se déplacer, toujours à ses côtés car il se soulève à chaque fois qu’il a besoin de changer de lieu. La façon dont “The Whale” est racontée reflète un manque d’imagination aussi profond que pathétique. À plusieurs reprises, ma femme et moi avons voulu quitter la projection, mais nous ne voulions pas paraître impolis ou hypersensibles.