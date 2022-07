Avis | Boris Johnson laisse un héritage mitigé avec son pari sur le Brexit

Un livre électronique édité par Portes, “The Economics of Brexit: What Have We Learned?” offre une perspective équilibrée. Il a été publié le mois dernier et a été produit et rédigé par deux réseaux d’économistes universitaires : UK in a Changing Europe, basé au King’s College et composé d’universitaires britanniques ; et le Centre de recherche sur les politiques économiques, qui couvre l’ensemble de l’Europe.

Certains détracteurs du Brexit ont prédit que le vote de “congé” lors du référendum sur le Brexit nuirait à l’économie britannique en ébranlant la confiance, avant même que la séparation ne se produise. Cela ne s’est pas produit. “Bien que la livre ait effectivement chuté comme prévu, les taux d’intérêt du marché n’ont pas augmenté, et ni le marché boursier ni les prix de l’immobilier n’ont baissé”, a écrit Portes dans son introduction. « Plus important encore, après un choc initial sur la confiance, les entreprises et les consommateurs ont largement ignoré le résultat. Le marché du travail est resté solide et le chômage a en fait légèrement baissé.