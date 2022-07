Avis | Boris Johnson et les conservateurs complices

En janvier de cette année, la Grande-Bretagne était devenue le premier pays d’Europe à avoir dépassé 150 000 décès dus à Covid – l’un des pires taux de mortalité par habitant au monde. Et, comme vous en avez sans doute marre de lire, à mesure que les gens mouraient, les conservateurs faisaient la fête. La révélation que le 10 Downing Street, la résidence officielle du Premier ministre, organisait des soirées bien arrosées alors que le reste du pays était strictement bloqué n’aurait guère pu être un signe plus frappant de l’indifférence autorisée de M. Johnson. Mais des boucs émissaires ont été trouvés, obligés de démissionner et le gouvernement a continué.

Puis est venue la flambée de l’inflation de cette année, qui a atteint 9 % en mai, et une crise du coût de la vie qui a mis les produits de base comme la nourriture, l’énergie et le carburant hors de portée pour beaucoup. Certaines familles qui se tournent vers les banques alimentaires – le nombre de personnes qui le font a explosé au cours de la dernière décennie – refuseraient désormais les pommes de terre. Ils n’ont pas les moyens d’acheter du gaz pour les faire bouillir.

M. Johnson n’avait pas de réponses à ces problèmes, mais chaque fois qu’une politique concrète échouait, il pouvait toujours détourner l’attention avec une guerre culturelle, visant à peu près n’importe quoi ou n’importe qui – la BBC financée par des fonds publics, la Convention européenne des droits de l’homme, les personnes trans et les réfugiés. .

D’une manière ou d’une autre, après l’avoir défendu à travers tout cela, les fidèles conservateurs ont décidé que maintenant ça suffit. Dans sa lettre de démission, M. Javid – qui se présente maintenant pour remplacer M. Johnson – a critiqué “le ton” que le Premier ministre avait donné ces derniers mois, affirmant qu’il ne pouvait plus “en toute bonne conscience” rester à son poste. La « conscience » de M. Javid n’a cependant pas bougé lorsque le gouvernement a commencé à expulser des demandeurs d’asile. M. Sunak a écrit qu’il avait toujours été “fidèle” à M. Johnson mais qu’il était “venu à la conclusion que nous ne pouvons pas continuer comme ça”. Bien sûr, M. Sunak – qui est maintenant l’un des favoris pour être le prochain Premier ministre – est resté «loyal» lorsque M. Johnson a été condamné à une amende pour avoir assisté à des fêtes pendant le verrouillage, car il faisait aussi la fête. M. Sunak se présente également pour remplacer M. Johnson et est un favori pour réussir. (Si parler tard ne suffisait pas, deux autres personnes espérant être le nouveau chef du parti – la ministre du Commerce, Penny Mordaunt; et la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss – ont opté pour le quasi-silence la semaine dernière.)

Alors que se déroule ce changement de garde calamiteux, les Britanniques subissent la plus grande pression sur le niveau de vie depuis une génération, les familles se débattent et les services publics grincent.

Les candidats peuvent se contorsionner pour se distancer de M. Johnson, mais n’oublions pas exactement comment nous sommes arrivés ici et qui était complice. Dans les semaines à venir, certaines des mêmes personnalités qui ont passé des mois à lui permettre se présenteront comme un “nouveau départ” non terni par cette affaire désagréable. Jusqu’à la semaine dernière, ils se contentaient d’élire et d’habiliter un charlatan notoire. Les conséquences sont aussi graves aujourd’hui qu’elles étaient prévisibles à l’époque.

Frances Ryan est chroniqueuse au Guardian et auteure de « Crippled : Austerity and the Demonization of Disabled People ».

