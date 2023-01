Avis | Bolsonaro “Le Trump des tropiques” fait faillite

Ils ont insisté auprès de moi pour que M. Lula ne prête pas serment le 1er janvier. “Nous sommes certains qu’il ne le fera pas”, a déclaré une femme de 70 ans. (Les personnes à qui j’ai parlé ont refusé de donner leur nom par crainte pour leur sécurité.) Lorsque j’ai demandé ce qui pourrait arriver à la place, la femme a fait allusion à deux résultats possibles : soit l’armée serait appelée à soutenir un coup d’État présidentiel – tout comme le bolsonaristes voulait – ou les «bons citoyens» descendraient dans la rue – également prétendument sous les instructions de M. Bolsonaro – pour s’assurer qu’il resterait au pouvoir.

L’administration de M. Lula, une large coalition de forces démocratiques, conduira le pays au communisme, m’ont dit les manifestants. C’est pourquoi ils ont appelé à une intervention militaire tout en interprétant d’éventuels messages secrets que le président leur aurait transmis en code Morse. (Oui, ils ont passé du temps à essayer de déchiffrer le tambourinage des doigts de M. Bolsonaro sur un bureau lors de son dernier livestream.)

La vérité est que le capital politique de M. Bolsonaro a diminué. Lorsqu’il a quitté le pays, son vice-président, le général Hamilton Mourão, a déclaré à la nation : « L’alternance du pouvoir dans une démocratie est saine et doit être préservée. Il a également fait une référence sans ambages aux « dirigeants qui étaient censés rassurer et fédérer la nation autour d’un projet pour le pays » mais qui avaient au contraire fomenté un climat de chaos et d’effondrement social. Aie. Il semble que même les forces armées souhaitent simplement une transition sereine vers le pouvoir afin de pouvoir rester une classe privilégiée sans trop de responsabilités.

Certains des anciens alliés de M. Bolsonaro au Congrès soutiennent désormais M. Lula, et l’indice de popularité numérique de l’ancien président, qui est suivi par une société de conseil, a chuté de plus de moitié depuis son apogée.

Mais les bolsonaristes purs et durs ne doivent pas y aller tranquillement. Ce n’est que lundi qu’ils ont retiré leurs tentes des casernes militaires à l’extérieur de São Paulo, Rio de Janeiro et d’autres villes. À Brasilia, les autorités ont démantelé le camp et détenu 1 200 personnes. Les manifestants attendent depuis plus de deux mois qu’un miracle se produise. Quand cela n’a pas été le cas, ils ont essayé de prendre le gouvernement par la force.

En réponse, M. Lula a signé un décret d’urgence permettant au gouvernement fédéral d’intervenir et de rétablir l’ordre dans la capitale. Il restera en vigueur jusqu’à la fin du mois. Le gouverneur du district fédéral a été temporairement démis de ses fonctions par un juge de la Cour suprême. Une enquête pénale a été ouverte pour identifier les émeutiers et leurs commanditaires financiers. Lundi, un membre du Congrès a demandé au gouvernement de demander l’extradition de M. Bolsonaro.

Les démocraties ont besoin de l’État de droit pour s’épanouir. Ils ont également besoin d’une compréhension commune du fait que le pouvoir doit être transféré pacifiquement. M. Lula a du pain sur la planche pour maintenir l’unité de sa nation. Un bon point de départ sera de garder son calme après ces événements déplorables et de suivre fermement les rites de la justice pour tenir les coupables responsables.