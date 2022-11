Avis | Bloqueurs de puberté pour les jeunes transgenres

Taylor Morley

New York

Pour l’éditeur:

L’article savant et bien documenté soulève des problèmes de sécurité importants concernant l’utilisation de bloqueurs de puberté chez les enfants prépubères et pubères dans le cadre de la transition de genre.

En tant que l’un des trois chercheurs cliniques universitaires principaux des études qui ont conduit à l’approbation initiale de Lupron par la FDA pour le traitement du cancer de la prostate métastatique – et ayant étudié cette classe de médicaments, qui comprend les bloqueurs de la puberté, pendant plus de quatre décennies – je peux dire que les médecins sont encore en train d’apprendre et continuent d’être préoccupés par la sécurité de ces agents chez les adultes.

Malheureusement, peu de données sur la sécurité sont disponibles pour la population plus jeune probablement plus vulnérable. La perte osseuse chez les hommes adultes qui ont pris ces agents est importante et constitue l’une des principales causes de morbidité en cas d’administration à long terme.

D’autres problèmes de sécurité incluent les effets cognitifs, métaboliques et cardiovasculaires, qui font toujours l’objet d’études approfondies. L’utilisation prudente et éthique de tels agents dans la population plus jeune devrait exiger que chaque enfant pubertaire ou prépubère fasse partie d’études de recherche clinique rigoureuses qui évaluent à la fois les effets à court et à long terme de ces agents afin de mieux définir les risques réels. et les avantages plutôt que de se fier à des informations anecdotiques.

Marc B.Garnick

Boston

L’auteur est professeur à la Harvard Medical School et au Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston.