Avis | ‘Black Panther’: le roi T’Challa de Chadwick Boseman devrait-il être refondu?

Au cours des dernières années, les cinéastes ont de plus en plus exécuté ce qu’on appelle le “service aux fans” – en faisant des choix créatifs qui reconnaissent ou acceptent les désirs des fans. À son meilleur, le service des fans est charmant. Cela permet aux fans de se sentir vus et entendus. Cela leur permet de croire qu’ils ont une petite main dans une énorme entreprise créative. Au pire, le fan service peut être exploiteur, sexiste ou raciste. Très souvent, cela donne l’impression qu’un film ou une émission n’a pas de point de vue distinct ou de vision créative, que le désespoir des créateurs pour l’approbation du public a pris le pas sur une bonne narration ou une ambition créative.

Il n’y avait pas de choix que Marvel et M. Coogler auraient pu faire qui plairait à tout le monde. S’ils refondaient le roi T’Challa, beaucoup l’auraient pensé trop tôt après la mort de M. Boseman. S’ils l’avaient simplement fait disparaître pour un film en inventant une raison de le placer en mission quelque part, son absence aurait été une distraction. Le tuer, comme ils semblent l’avoir fait, a provoqué la colère de certains.

Et, malheureusement, quel que soit le personnage ou l’acteur qui assumera ensuite le rôle de Black Panther, il subira le poids des doutes, de la déception et de la dérision des fans – en particulier si la nouvelle Black Panther sera, comme certains l’ont spéculé, une femme. Dieu nous en garde! (Nous avons vu cela maintes et maintes fois, notamment dans la franchise Star Wars, où les acteurs de couleur ont subi un harcèlement inadmissible pour avoir contredit les notions de certains fans sur qui peut être héroïque dans notre avenir interstellaire imaginaire.)

Pour le moment, les cinéastes ont pris la meilleure décision possible. Il serait profondément injuste de s’attendre à ce qu’un acteur, aussi talentueux soit-il, entre dans les chaussures massives que M. Boseman a laissées derrière lui. Le nouveau King T’Challa rivaliserait à jamais avec notre mémoire de l’original. On s’attendrait à ce que le successeur canalise d’une manière ou d’une autre la fanfaronnade et la gravité de M. Boseman, pour remplacer l’irremplaçable. Et lorsque l’acteur qui joue le nouveau roi a inévitablement déçu le public de ne pas être réellement M. Boseman, il deviendrait la cible d’une colère intense. Nous ne devrions demander à personne d’être placé dans cette ligne de mire.

Le mouvement #RecastTChalla semble bien intentionné. Mais la question fondamentale n’est pas de savoir si un rôle dans un film doit être refondu ou non; il s’agit de ce que la représentation exige. Black Panther, en 2018, a porté le poids des attentes démesurées des fans, en tant que super-héros noir révolutionnaire à la tête d’un film majeur. C’est un fardeau déraisonnable à imposer à un personnage, à un acteur, à un film. Les Noirs – hommes et garçons comme mentionné dans la pétition, mais aussi femmes et filles – devraient avoir plus d’un super-héros pour s’amuser et se voir. Il en va de même pour les personnes d’autres races et ethnies, cultures et identités. Nous ne devrions pas demander à Marvel de refondre T’Challa ; nous devrions lui demander d’élargir la liste des héros. Nous devons voir plus grand et exiger plus.

Quoi qu’il arrive dans le prochain film Black Panther, les partisans de #RecastTChalla pourraient finalement réaliser leur souhait. Ces dernières années, Marvel nous a fait découvrir le multivers, qui permet la coexistence de multiples réalités (et d’extensions infinies de sa propriété intellectuelle). Dans le multivers, il peut y avoir des réalités où T’Challa est bien vivant et sauve le monde en tant que Black Panther. Nous pouvons encore voir certaines de ces histoires.