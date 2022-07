Avis | Bienvenue dans le Big Ten, UCLA et USC, je vous déteste déjà.

Et cela compte, car alors que l’entraîneur-chef de football de l’UCLA, Chip Kelly, gagne environ 4,7 millions de dollars par an, l’entraîneur-chef de l’école d’aviron féminin gagne environ 100 000 $ dans une ville où les coûts de logement sont parmi les plus élevés d’Amérique. Pour rester compétitives, l’UCLA et l’USC doivent toutes deux pouvoir embaucher non seulement des entraîneurs en chef de premier ordre, mais également des entraîneurs adjoints et des directeurs de l’information sportive – et ce personnel doit pouvoir s’offrir une maison. L’argent de la télévision pourrait aider.

Qu’est-ce qui rend le Big Ten si lucratif par rapport, disons, même à la très rentable SEC ? Brown m’a dit qu’il contient non seulement des marchés médiatiques majeurs, comme Chicago et Detroit, mais que les fans des équipes du Big Ten vivent dans tout le pays, se répartissant à travers l’Amérique d’une manière que les fans d’autres conférences ne font souvent pas. Couplé avec la liste des universités de recherche du Big Ten, a déclaré Brown, les mouvements avaient en fait beaucoup de sens. “Si vous êtes prévôt à l’USC, vous préféreriez pouvoir dire:” Nous sommes une institution comparable au Michigan, au Wisconsin et à l’Illinois. “” Plus qu’à l’État du Mississippi, a-t-il déclaré. (Ce n’est pas un affront à l’État du Mississippi, une excellente université qui a essayé pendant des décennies d’empêcher les gens de sonner les cloches des vaches lors des matchs de football avant d’abandonner. Clanga.)

Mais Brown m’a dit que cette décision, bien qu’apparemment sensée, le rend toujours triste. Il a mentionné que le voyage sera incroyablement difficile pour les athlètes. Imaginez que vous essayez de vous rendre d’Ann Arbor à Los Angeles pour une rencontre d’athlétisme en milieu de semaine et de revenir avec des finales imminentes. Mais plus important encore, il craint que les conférences qui ne sont pas liées à une région spécifique ou remplies d’écoles qui ont des rivalités historiques les unes avec les autres manquent de l’intimité qui rend les sports universitaires amusants. «Je pense qu’une partie de ce qui fait des sports universitaires, comme pas seulement le football, mais les sports universitaires, une entreprise unique et amusante pour les consommateurs et les fans, c’est que ce n’est pas vraiment la NFL. C’est très provincial. Je ne suis pas allé aux Cleveland Cavaliers. Je suis allé dans l’État de l’Ohio », a-t-il déclaré.

Je comprends. Une partie de la raison pour laquelle j’aime les sports universitaires est que lorsque vous dites que vous êtes un fan du Michigan et que vous rencontrez un fan de l’État de l’Ohio, vous avez immédiatement un rapport (d’accord, basé sur la rivalité). Et si vous avez grandi dans le Midwest, vous êtes assuré de connaître des personnes qui ont fréquenté pratiquement toutes les universités Big Ten, ce qui en fait une sorte d’affaire de famille. Je ne vous ai peut-être pas encore rencontré, mais si vous êtes allé à Penn State, j’ai déjà beaucoup de choses à discuter avec vous. Mais je n’ai grandi avec personne qui est allé à UCLA, et je ne connais personnellement qu’un seul diplômé de l’USC.

«Quand vous regardez les rivalités et les endroits où les sports universitaires sont les plus uniques, les plus énergiques et les plus excitants, c’est là que vous avez cette proximité. C’est la guerre sainte où chaque congrégation d’église est pleine de fans de l’Utah et de BYU. C’est l’Egg Bowl », a déclaré Brown, faisant référence au match de rivalité annuel entre Ole Miss et l’État du Mississippi. « Le jeu n’est pas qu’une question de football. C’est une question de religion, de culture, de classe et du Mississippi. Et lorsque nous décomposons ces choses au nom d’essayer d’atteindre le plus grand public occasionnel, je crains que vous sapiez toute la proposition de valeur et ce qui rend cela intéressant. Et puis finalement ça devient quelque chose comme baby NFL Et alors les gens se rendront compte, ‘Si je vais regarder le baby NFL, je préfère regarder la NFL où tous les joueurs sont bons.’