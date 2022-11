Avis | Biden peut toujours faire avancer les choses. La réalisation de l’unité nationale n’en fait pas partie.

Mais c’est pourquoi nous avons un président. Il n’est pas un Premier ministre, qui est le chef d’un parti au gouvernement. Le président est censé diriger tout des soirées. Le président peut travailler entre eux, en s’appuyant sur des relations personnelles, des incitations individuelles et, si nécessaire, des menaces ciblées.

Le moment choisi pour ce travail de coalition est favorable après des élections de mi-mandat amères et âprement disputées. Les membres de la Chambre et du Sénat siégeant début 2023 ne seront pas confrontés à une primaire partisane avant plus d’un an ; cela les rend un peu moins redevables à leurs partisans les plus extrêmes. Cependant, ils devront plaire aux chefs de parti pour les affectations aux comités et autres privilèges, de sorte qu’ils n’abandonneront pas non plus la partisanerie. Ce que les membres voudront, ce sont des succès qu’ils pourront rapporter à leurs électeurs, montrant qu’ils peuvent faire avancer les choses avant les prochaines élections en 2024.

Leurs électeurs veulent la stabilité économique, des protections de base pour leurs corps et leurs enfants, un soulagement de l’inflation et la preuve que le monde n’est pas au bord de la guerre nucléaire. C’est le moment pour M. Biden de faire appel à des coalitions de convenance sur ces questions – non pas une élimination de la partisanerie, mais une canalisation des intérêts partisans à des fins spécifiques.

Les émeutiers qui ont attaqué le Capitole en janvier 2021 craignaient que les promesses d’unité de M. Biden détruisent leur pouvoir, mais même leurs sympathisants se soucient de l’économie, de la santé et de la sécurité. C’est là que le président doit les rencontrer, montrant qu’il peut aider certains de ses adversaires comme il aide certains de ses partisans, une approche pluraliste qui a toujours mieux fonctionné que les appels à la partisanerie ou à l’unité.

Jeremi Suri, professeur d’histoire à l’Université du Texas, Austin, et à la Lyndon B. Johnson School of Public Affairs, est l’auteur, plus récemment, de “Civil War by Other Means: America’s Long and Unfinished Fight for Democracy” et du hôte du podcast “This Is Democracy”.