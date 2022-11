Avis | Biden n’est pas sûr pour 2024. Qu’en est-il de Buttigieg ? Harris? Même Whitmer ?

De nombreux démocrates éminents ont exhorté Biden à se présenter avec Whitmer en 2020 – c’est à quel point ils pensaient que son attrait pouvait être puissant. Il n’y a aucune raison de penser qu’il s’est affaibli avec plus d’expérience. Et c’est sans doute le droit gentil d’expérience. Les gouverneurs ont plus de facilité à se séparer de Washington – et du cynisme des électeurs à ce sujet – que les politiciens qui travaillent dans la capitale depuis de nombreuses années. Il y aura sans doute quelques gouverneur dans tout mélange post-Biden. Je n’en vois pas un autre avec plus de potentiel que Whitmer. “Big Gretch va être très formidable”, a déclaré Sellers.

Nicole Hemmer, politologue à l’Université Vanderbilt et auteure du livre récemment publié “Partisans : les révolutionnaires conservateurs qui ont refait la politique américaine dans les années 1900”, a noté que Whitmer “a été ciblé par l’extrême droite, donc cela s’inscrit dans le récit des dangers pour la démocratie. “Sur le papier”, a poursuivi Hemmer, “cela a beaucoup de sens. Je ne sais tout simplement pas si elle a ce punch pour percer en termes de médias nationaux.

En effet, Whitmer, 51 ans, n’a pas passé beaucoup de temps sous les projecteurs nationaux, donc on ne sait pas à quel point elle serait dominante sur une scène plus large. Lors d’un récent débat contre son adversaire républicain au poste de gouverneur, Tudor Dixon, elle s’est montrée solide mais peu spectaculaire.

Garder un œil sur …

Amy Klobuchar

Elisabeth Warren

Roy Cooper

Brun Sherrod

JB Pritzker

Ro Khanna

Amy Klobuchar a duré beaucoup plus longtemps aux primaires de 2020 que Harris, et chaque semaine qui passait, la sénatrice du Minnesota, maintenant âgée de 62 ans, a affiné son message et sa voix. Elle pourrait construire à partir de là. Et au moins dans le Minnesota, elle a montré sa capacité à gagner le soutien des progressistes démocrates et des modérés.

Mais elle n’est certainement pas une chérie progressiste, et tout comme un champ démocrate de 2024 aurait presque certainement un gouverneur au premier plan, il y aurait aussi un progressiste là-bas. Si Sanders ne court pas, est-ce que Elisabeth Warren — qui, à 73 ans, est de huit ans son cadet — devenu leur porte-drapeau ? Elle a sans aucun doute appris de sa campagne 2020, qui s’est arrêtée après une montée en puissance précoce, mais qui a révélé qu’elle était non seulement bien préparée mais aussi dynamique dans les débats et sur la souche.

J’ai mentionné les gouverneurs. Roy Cooperle démocrate à la tête de la Caroline du Nord, a été élu deux fois au cours des années (2016, 2020) lorsque Trump a remporté la Caroline du Nord et lorsque les républicains de la Caroline du Nord ont également prévalu dans des courses au Sénat âprement disputées.

Cela revient à au moins quelques promesse d’appel croisé à une époque rigide et toxique partisane. Cooper, 65 ans, pourrait être un tonique – affable, sensé, sans aucune bouffée d’idéologue en lui. Je suis peut-être partial ; c’est mon gouverneur, et je pense qu’il a fait un travail admirable et équilibré en s’opposant et en travaillant alternativement avec les républicains qui contrôlent les deux chambres de la législature de l’État. Il vante et modèle les qualités de compétence et de pragmatisme. De plus, son mandat actuel en tant que président de l’Association des gouverneurs démocrates signifie qu’il a établi ou renforcé des liens au-delà de son état, en collectant des reconnaissances de dette. “Il y a un problème de charisme”, m’a confié un initié démocrate, faisant écho à d’autres. Mais, a-t-elle ajouté, “je pense que son nom sera lancé et qu’il serait un candidat intéressant.”