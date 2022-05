Avis | Biden jure de défendre Taiwan, mais la Chine a le dessus

Je ne suis pas le seul à m’inquiéter. Une évaluation mandatée par le Congrès en 2018 a averti que l’Amérique pourrait faire face à une “défaite militaire décisive” dans une guerre contre Taïwan, citant les capacités de plus en plus avancées de la Chine et la myriade de difficultés logistiques américaines. Plusieurs anciens hauts responsables américains de la défense sont parvenus à des conclusions similaires.

Les remarques de M. Biden ont été faites dans le contexte de l’Ukraine, et l’échec de l’Amérique à empêcher cette guerre pourrait motiver sa réflexion sur Taiwan. M. Biden calcule peut-être que la Russie les revers en Ukraine donneront une pause à la Chine et que l’intervention américaine garantie dans un conflit sur Taiwan coûterait trop cher à Pékin, même si elle prenait l’île.

Mais comparer l’Ukraine et Taïwan est problématique. Pékin considère Taiwan – autonome depuis 1949 – comme faisant partie intégrante du territoire chinois depuis l’Antiquité, un attachement bien plus profond que l’obsession de Vladimir Poutine pour l’Ukraine. La réunification de l’île avec le continent est l’un des objectifs les plus chers du Parti communiste chinois, et la Chine considérerait l’intervention américaine comme une amère trahison du principe d'”une seule Chine” – la reconnaissance que la Chine et Taiwan appartiennent ensemble, que Washington a approuvée depuis les années 1970.

L’armée chinoise est plus grande et plus redoutable que celle de la Russie, et son économie est bien plus grande, plus résiliente et intégrée à l’échelle mondiale. Rassembler le soutien aux sanctions économiques contre Pékin pendant un conflit – la Chine est le plus grand partenaire commercial de nombreux pays – serait plus difficile que d’isoler la Russie.

La Maison Blanche revient une fois de plus sur les commentaires de M. Biden, affirmant que la politique officielle n’a pas changé.

Si c’est le cas, alors M. Biden devrait arrêter de secouer le bateau et se concentrer plutôt sur le renforcement de la position de l’Amérique sur le théâtre taïwanais. Cela ne signifie pas seulement plus d’armes pour Taïwan et une présence militaire américaine plus robuste dans la région, même si la première aiderait l’île à tenir si la Chine attaquait, et les deux renforceraient la dissuasion.

Cela signifie aussi une diplomatie avisée. M. Biden doit rester ferme contre l’intimidation chinoise de Taiwan, tout en s’efforçant d’apaiser les inquiétudes de Pékin en démontrant un engagement américain plus fort en faveur d’une résolution pacifique du dilemme de Taiwan. M. Biden devrait également persuader des amis régionaux de fournir davantage de bases aux États-Unis. Cela augmente non seulement la flexibilité opérationnelle des États-Unis, mais renforce également la dissuasion.