Avis | Biden donne la priorité à la Caroline du Sud. Je ne voterai pas pour ça.

Le Nevada, le New Hampshire, la Géorgie puis le Michigan organiseraient tous des élections début février pour aider à réduire et à vanner le champ démocrate. Ces quatre États ont la particularité de figurer parmi les 10 États les plus proches de l’élection présidentielle de 2020.

Pourquoi est-il important que les champs de bataille des élections générales soient placés si tôt dans le processus ? Il s’agit d’un effort d’équipe démocrate pour investir dans la sensibilisation des électeurs, le contact avec les électeurs et l’enthousiasme des électeurs à un stade beaucoup plus précoce, pendant une période plus longue, avec plus de ressources. La cerise sur le gâteau se trouve être que ces électeurs primaires du champ de bataille peuvent également sélectionner le candidat qui, selon eux, pourrait le mieux gagner leur état critique en novembre.

Le but ultime de ce processus est de gagner; la proposition de réforme de Biden honore cela en déplaçant ces quatre États clés, de différentes régions du pays avec leurs électorats collectivement diversifiés, au premier rang. Et si c’est tout ce qu’il a fait, nous pourrions conclure cet essai ici et déclarer la victoire.

Mais le calendrier de nomination de Biden contient un défaut fondamental et fatal : le remplacement de l’Iowa par la Caroline du Sud comme premier État. Le changement serait comique s’il n’était pas tragique.

Nous savons tous pourquoi la Caroline du Sud a obtenu le feu vert. Le président Biden, le représentant Jim Clyburn et bon nombre de ses principaux partisans ont été encouragés par le retour de leur campagne en février 2020 lorsque l’État a remporté à M. Biden sa première victoire de la saison – et une grande à cela. L’attention médiatique suscitée par cette victoire et la consolidation du champ démocrate qui en a découlé l’ont aidé à le catapulter pour remporter la majorité des États du Super Tuesday suivants. Et lorsque Covid s’est propagé à travers le pays peu de temps après, le reste des compétitions primaires a été effectivement mis en quarantaine et M. Biden a glacé sa victoire. Cependant, rien de cette histoire n’est une raison pour donner la priorité à la Caroline du Sud.

La Caroline du Sud n’est pas un État du champ de bataille : M. Trump l’a porté à deux chiffres en 2020. Elle est bien plus conservatrice idéologiquement et culturellement que notre parti et notre nation. Et l’État ne tend en aucune façon vers le Parti démocrate. Il y a à peine deux ans, nous avons vu Jaime Harrison – maintenant président du Comité national démocrate – dépenser la somme faramineuse de 130 millions de dollars pour tenter de vaincre la sénatrice Lindsey Graham. Après avoir dépassé et dépensé M. Graham, M. Harrison a quand même perdu la course au Sénat de 2020 de manière décisive. N’obligeons pas toutes les autres campagnes démocrates à gaspiller plus d’argent qui pourrait être mieux dépensé ailleurs. Si nous voulons vraiment choisir un électorat primaire diversifié, tournez-vous vers le voisin nord de la Caroline du Sud – un véritable champ de bataille.

Il convient de le répéter : être le premier est un honneur particulier. L’État choisi pour la tâche est récompensé de multiples façons. L’économie de l’Iowa a grandement bénéficié au fil des ans du niveau élevé des dépenses de campagne et des voyages. Conscients de la puissance économique du processus, bon nombre de nos campagnes démocrates ont employé des hôtels, des restaurants et des vendeurs favorables aux syndicats lorsque nous étions actifs dans l’Iowa. Bonne chance pour trouver cela en Caroline du Sud, l’un des États antisyndicaux et antisyndicaux les plus féroces du pays. En fait, la Caroline du Sud est déjà la première du pays dans un domaine dont elle ne devrait pas être fière. c’est l’État syndical à la plus faible densité d’Amérique. Il ne devrait donc jamais être en lice pour être premier sur notre calendrier.