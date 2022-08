Avis | Biden dit que l’inflation en juillet était nulle. Il a raison. Et Il a tort.

Je pense que Summers a probablement raison de dire qu’une augmentation suffisante des taux d’intérêt pour ramener l’inflation à un peu plus de 2% d’ici la fin de 2024, comme l’anticipe actuellement la prévision médiane de la Fed, entraînerait probablement une récession, et il serait sain que la Fed reconnaisse autant. Mais cela soulève la question de savoir pourquoi atteindre 2% est si urgent. Après tout, l’indicateur d’inflation préféré de la Fed était inférieur à 2% la plupart du temps de 2008 à l’année dernière – ce qui était trop bas selon les propres calculs de la Fed.

L’une des raisons pour lesquelles la Fed a pris des mesures agressives en matière d’inflation est qu’elle a proclamé avec force et à plusieurs reprises son objectif de 2 %. “Notre crédibilité est maintenant en jeu”, a déclaré Kashkari au public d’Aspen, ajoutant que si la Fed disait que 3% est OK, cela signifierait “vous ne pouvez pas vraiment nous faire confiance”. Pour la Fed, avoir les mains liées est un vrai problème, et j’espère en parler dans un prochain bulletin.

Les lecteurs écrivent

Oh, pueeze. Les personnes dont vous avez parlé dans votre article du 29 juillet sont loin de vivre d’un chèque de paie à l’autre. Je reçois 1 024 $ par mois de la sécurité sociale. Trente pour cent de cela est le loyer des logements sociaux. Un autre 30 % est la prime de mon supplément Medicare ; J’ai un cancer métastatique, et c’est une bonne affaire, car cela ne me coûte rien. Ce qui reste est pour tout le reste. Nourriture, pass de bus, Internet le plus basique, location très occasionnelle de livres ou de films. Pas de repas à l’extérieur. Pas de vêtements — mon manteau d’hiver a 25 ans. Pas de cadeaux pour mes petits-enfants. Zip, nada, zilch. Ce vit d’un chèque de paie à l’autre.

Suzan Wachs Katzir

Fort Benton, Mont.

Citation du jour

“Toujours faire de nouvelles erreurs.”

— Esther Dyson, slogan de longue date par e-mail

