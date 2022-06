Avis | Biden devrait couper les revenus du gaz qui financent la junte du Myanmar

L’administration Biden a gelé 1 milliard de dollars de fonds publics du Myanmar et imposé des sanctions à de nombreux généraux du Myanmar et aux entreprises de pierres précieuses, de bois et de perles qui remplissent également leurs comptes bancaires. Mais au milieu du lobbying de Chevron, qui est impliqué dans une joint-venture avec MOGE, le président Biden s’est abstenu de viser les revenus du gaz.

Cela serait un coup dur pour les finances de la junte. Les opérations du MOGE sont la principale source de revenus de l’État. Une grande partie de cela provient du gisement de gaz majeur que Chevron et le français TotalEnergies exploitent avec MOGE et une société énergétique thaïlandaise. Chevron et TotalEnergies ont fait valoir que les sanctions imposeraient aux citoyens du Myanmar des coupures d’électricité croissantes, car le gaz naturel est responsable de la production d’une partie de l’électricité du Myanmar. Mais les sanctions n’ont pas besoin de couper le gaz, et nous sommes offensés par la suggestion que nous troquions notre liberté et notre sécurité contre quelques heures d’électricité. Les appels à des sanctions contre le MOGE sont lancés non pas de l’étranger mais de l’intérieur du Myanmar par des centaines d’organisations de la société civile, de groupes d’activistes et de syndicats qui ont pris part à la résistance pacifique à l’armée.

Cette année, TotalEnergies et Chevron ont annoncé leur intention de se retirer du Myanmar, mais la junte pourrait toujours saisir les revenus du gaz via le MOGE.

L’Union européenne a imposé des sanctions au MOGE, mais elles contiennent des failles qui peuvent être exploitées. Nous avons besoin de sanctions dirigées par les États-Unis avec un vrai mordant, comme celles employées pour limiter la capacité de la Russie à faire la guerre à l’Ukraine.

Cela ne résoudra pas tous les problèmes qui se sont accumulés au Myanmar au cours de décennies de domination militaire et de mauvaise gestion. Mais nous devons commencer par couper l’accès des Tatmadaw aux avions, bombes, balles, kérosène, équipements de surveillance et autres outils de répression importés. Nous voulons la paix, la prospérité et un avenir véritablement démocratique pour tous les habitants du Myanmar, quelle que soit leur appartenance ethnique, libérés une fois pour toutes de la domination militaire.

Mais tant que les revenus du gaz couleront, le sang du peuple birman coulera aussi.

Thinzar Shunlei Yi (@thinzashunleiyi) est une militante birmane pro-démocratie membre de la coalition de la société civile Action Committee for Democracy Development et fondatrice de la campagne Sisters2Sisters promouvant la solidarité entre les femmes birmanes, et travaille avec People’s Goal, une organisation qui encourage les soldats birmans à défaut de la junte militaire.

