Avis | Ayman al-Zawahri est parti, mais Al-Qaïda résiste

Le nouveau chef d’Al-Qaïda héritera d’une organisation plus redoutable et dangereuse que celle que Ben Laden a laissée à al-Zawahri. Aujourd’hui, les affiliés d’Al-Qaïda en Afrique de l’Est et dans la région du Sahel sont en marche, et les talibans continuent de protéger les principaux membres d’Al-Qaïda, comme le montre la présence d’al-Zawahri à Kaboul et d’autres groupes terroristes – comme les talibans pakistanais – qui s’alignent sur Al Qaïda. Le nouveau chef pourrait continuer à vanter la victoire des talibans en Afghanistan comme la victoire d’Al-Qaïda – et mettre le groupe dans un engrenage offensif, ce qui pourrait conduire à davantage de violence terroriste.

Où cela laisse-t-il les États-Unis? L’administration Biden peut être rassuré par le fait qu’elle dispose d’une stratégie militaire réalisable “à l’horizon” pour l’Afghanistan enclavé – combinant surveillance, partenaires secrets à l’intérieur de l’Afghanistan, capacités de frappe précises et relations régionales – pour localiser et perturber les menaces sans avoir de bottes sur le sol.

Cependant, il est impossible d’échapper au fait qu’Al-Qaïda continue de s’envenimer sous les talibans. Cela signifie que l’engagement américano-taliban de ces dernières années a échoué. Cet engagement était fondé sur la conviction que les talibans – qui avaient accueilli Ben Laden avant le 11 septembre, changeraient leurs habitudes, rechercheraient de meilleures relations avec le monde et empêcheraient l’Afghanistan de devenir un refuge pour les terroristes. Le sanctuaire d’Al-Zawahri à Kaboul montre clairement que l’Amérique ne peut pas se fier à la parole des talibans.

Sans surprise, les talibans considèrent le ciblage d’al-Zawahri à Kaboul comme une atteinte à leur honneur et une violation de la souveraineté afghane et de la Accord américano-taliban de 2020, et pourrait réagir en renforçant son soutien à Al-Qaïda et aux groupes terroristes alliés en Afghanistan. (Le gouvernement américain affirme que les talibans ont violé les principes de l’accord en accueillant Al-Zawahri.)

Le ciblage réussi d’Al-Zawahri à Kaboul ne signifie pas que la menace est maintenant terminée. Au contraire, cela démontre qu’Al-Qaïda refait surface en Afghanistan et que malgré les sanctions, les talibans sont à l’aise, en sécurité et constituent des menaces contre la région et le monde occidental.