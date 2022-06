Avis | Avez-vous commencé une thérapie récemment ?

Un sondage Gallup de décembre confirme la crise actuelle : « La cote de santé mentale » excellente « des Américains reste à son plus bas niveau en 21 ans au milieu de la pandémie de Covid-19, se maintenant à 34% après avoir chuté à ce niveau il y a un an. » Avant 2020, cette cote atteignait 42 % ou plus.