Avis | Avec Elon Musk, le drame est le point

Mais je doute que ce soit uniquement la réduction des coûts qui motive l’attention constante de Musk. Sa méthode continue de fonctionner. Considérez comment Musk a fait la promotion du véhicule électrique abordable et grand public qu’il a promis pour la première fois dans son « Plan directeur secret Tesla Motors » de 2006. D’une part, il a fait la promesse en 2006 – des années avant que Tesla n’ait un moyen possible de construire un tel véhicule. Peu importe; les fans étaient intrigués et attendaient. Il a fallu huit ans avant que Musk n’ajoute des détails : en 2014, il a révélé que la voiture s’appellerait la Model 3 et a déclaré qu’elle coûterait environ 35 000 $. Deux ans plus tard, il a finalement dévoilé des prototypes du véhicule et, surtout, a commencé à prendre des précommandes. Des centaines de milliers de personnes ont payé 1 000 $ chacune pour obtenir une place en ligne pour une voiture. Musk a déclaré qu’il se sentait « assez confiant » serait libéré en 2017. Il a respecté cette échéance, mais à peine. Tesla a livré moins de 2 000 modèles 3 en 2017 et aucun pour le prix modique de 35 000 $. Les premières livraisons concernaient la version haut de gamme à 49 000 $.

La Tesla à 35 000 $ est finalement arrivée en 2019. C’est 13 ans après que Musk l’ait mentionnée pour la première fois, cinq ans après qu’il l’ait nommée et trois ans après qu’il a commencé à en prendre des commandes. À cette époque, certaines personnes ont annulé leurs commandes. Mais la plupart ne l’ont pas fait; tout au long de ces années, Musk a continué à laisser tomber des miettes de pain sur la façon dont Tesla travaillait dur sur la voiture, enchaînant les fans. Il a dit qu’il passait des nuits blanches, dormait sous son bureau, luttant contre « l’enfer de la production ». L’astuce a fonctionné : les clients sont restés avec le modèle 3, qui est maintenant le véhicule électrique le plus vendu au monde. Ce n’est plus non plus 35 000 $; Tesla a depuis augmenté le prix à environ 48 000 $.

Musk a fait de même pour les autres Teslas. Il y a une camionnette en préparation, il y a le gros camion Tesla Semi, et toujours, il y a la voiture autonome dont il a promis qu’elle arrivera «l’année prochaine» chaque année pendant environ une décennie. Fera-t-il réellement toutes ces choses ? Est-ce que ça importe?

Vous remarquerez peut-être que le modus operandi de Musk ressemble beaucoup à celui d’un certain ancien président. Comme Donald Trump, vous ne savez jamais vraiment quand Musk pense vraiment ce qu’il dit ou s’il cherche simplement à attirer l’attention dont il a besoin aussi sûrement que les plantes ont besoin de la lumière du soleil. Qui sait ce qu’il veut faire avec Twitter ? Peut-être même qu’il ne le sait pas. C’est pourquoi nous continuons à surveiller.