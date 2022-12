Avis | Avant de s’attaquer au “capitalisme éveillé”, Ron DeSantis devrait lire son Karl Marx

Avec leur nouvelle majorité, les républicains de la Chambre envisagent de s’attaquer au “capitalisme éveillé”.

“Les républicains et leurs alliés de longue date traversent une rupture désordonnée alors que les objectifs d’égalité et de climat des entreprises se heurtent tête baissée à un mouvement du GOP exploitant les problèmes sociaux et culturels pour enflammer les conservateurs”, rapporte Bloomberg. “Le plus directement dans le collimateur du GOP est la Chambre de commerce américaine, qui subit la pression du probable président de la Chambre, Kevin McCarthy, pour remplacer sa direction après que le plus grand lobby commercial du pays ait soutenu certains candidats démocrates.”

J’ai écrit l’année dernière sur cette notion de «capitalisme éveillé» et sur la mesure dans laquelle je pense que ce «conflit» n’est guère plus qu’une performance destinée à vendre l’illusion d’un sérieux désaccord entre les propriétaires du capital et le Parti républicain. Comme je l’écrivais alors, “l’ensemble du Parti républicain est uni pour soutenir une politique anti-ouvrière qui met les travailleurs ordinaires à la merci du capital”. Les républicains n’ont pas de problème avec le discours des entreprises ou les prérogatives des entreprises par principe ; ils ont un problème avec eux en raison d’une politique partisane étroite.

Que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, ait pesté cette semaine contre “l’exercice brut du pouvoir monopolistique” par Apple, par exemple, a bien plus à voir avec la politique culturelle de Twitter et de son nouveau propriétaire, Elon Musk, qu’avec tout véritable intérêt au pouvoir du gouvernement de réguler les marchés et de lutter contre les abus. (En fait, DeSantis a soutenu dans son livre, “Dreams From Our Founding Fathers”, que la Constitution a été conçue pour “empêcher la redistribution de la richesse par le processus politique” et arrêter tout effort populaire pour “saper les droits de propriété”.)

Néanmoins, il y a quelque chose de substance derrière cette façade de conflit. Il est vrai que les plus grands acteurs du monde des affaires, contraints de rechercher le profit par les pressions concurrentielles du marché, ont pour la plupart cessé de répondre aux goûts et préférences particuliers des parties les plus conservatrices et réactionnaires du public américain. Pour reprendre et paraphraser la légende du basket-ball Michael Jordan : les familles homosexuelles achètent aussi des chaussures.