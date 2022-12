Avis aux voyageurs toujours en vigueur pour les autoroutes autour de l’Okanagan

Malgré des températures plus chaudes, il y a encore plusieurs avis aux voyageurs sur les autoroutes reliant l’Okanagan à d’autres régions de la Colombie-Britannique.

DriveBC avertit que de fortes chutes de neige et de la pluie verglaçante sont attendues sur le connecteur (autoroute 97C) entre West Kelowna et Merritt, ainsi que sur l’autoroute Coquihalla 5), ​​Merritt à Hope et Merritt et Kamloops.

Sur l’autoroute 3, un avis aux voyageurs est en vigueur entre Nine Mile Pit et Goatfell (19 km à l’est d’Osoyoos à 5 km à l’ouest de Curzon Junction) en raison d’importantes pluies verglaçantes. Il y a aussi un avis de voyage de Hedley à Hope avec de fortes chutes de neige ou de pluie verglaçante dans la région.

Des travaux de contrôle des avalanches sont en cours sur la route 3 entre West Avalanche Gate et East Avalanche Gate, et la route sera fermée à partir de 18h00 le 27 décembre.

La route 1 traversant la vallée du Fraser est fermée en raison d’un risque d’avalanche de Hope à 26 kilomètres au sud de Jackass Mountain Summit.

DriveBC prévient que les voyageurs doivent s’attendre à une détérioration rapide des conditions, envisager de modifier leurs plans de voyage et se préparer à des fermetures à court préavis. Les déplacements ne sont pas recommandés à moins qu’ils ne soient essentiels.

Les conditions routières sont disponibles sur le site Web de DriveBC.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

