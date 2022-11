Avis aux voyageurs sur l’autoroute 97 entre Cache Creek et la région de Clinton

Il est conseillé aux conducteurs d’éviter la zone en raison de la glace compacte et des conditions extrêmement glissantes

Un avis aux voyageurs est en vigueur pour 36,2 km de l’autoroute 97 entre Hills Frontage Road et Big Bar Road au nord de Cache Creek. (Crédit photo : Google Maps)

Le ministère des Transports a émis un avis aux voyageurs pour un tronçon de 36,2 km de l’autoroute 97 entre Cache Creek et Big Bar Road au nord de Clinton.

L’avis aux voyageurs concerne le tronçon de l’autoroute 97 (autoroute Cariboo) entre Hills Frontage Road (12 km au nord de Cache Creek) et Big Bar Road (sept kilomètres au nord de Clinton), et est dû à la glace compacte et aux conditions extrêmement glissantes, en particulier autour Colline de Maiden Creek.

Les équipes sablent la zone et utilisent une niveleuse pour tenter de rétablir de bonnes conditions de conduite hivernale dans la région, mais les températures sont trop basses pour que les traitements chimiques tels que le sel fonctionnent efficacement.

Les températures devraient augmenter dans la région au cours des prochains jours et des traitements chimiques seront appliqués. Jusque-là, cependant, les conducteurs sont encouragés à éviter la zone et/ou à envisager un itinéraire alternatif.

Des mises à jour seront affichées sur www.drivebc.ca à mesure que les conditions sur l’autoroute changeront.

