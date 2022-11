Avis aux voyageurs en vigueur en raison de fortes chutes de neige sur les autoroutes 1, 95 et 93 – Kelowna Capital News

Un avis aux voyageurs est en vigueur pour l’autoroute 95 près de Golden, l’autoroute 93 près de Radium Hot Springs et l’autoroute 1 près de Sicamous en raison des conditions météorologiques.

Les automobilistes sont invités à éviter les déplacements non essentiels, des fermetures sont à prévoir.

Une rivière atmosphérique apporte de la neige aux cols de montagne à plus haute altitude à l’intérieur de la Colombie-Britannique. Plusieurs incidents impliquant des véhicules ont été signalés le long du Coquihalla, du connecteur et de l’autoroute 3 près de Princeton.

Environnement Canada s’attend à ce qu’entre 15 et 25 cm de neige tombent sur la Transcanadienne au cours de la nuit. Il y a un avertissement de chute de neige pour la route 1 du col Eagle au col Rogers. Soyez prêt à adapter votre conduite aux conditions changeantes de la route.

La Transcanadienne reste fermée à Kicking Horse Canyon en raison d’améliorations routières. Tout le trafic routier entre Golden et Castle Junction est redirigé via les autoroutes 93 et ​​95, bien qu’un avis aux voyageurs soit en vigueur pour la région.

