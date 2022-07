Avis | Aux soins intensifs, mourir ressemble parfois à un choix

Aussi gentiment que possible, je leur dis que lorsqu’ils seront prêts – comme n’importe qui peut vraiment l’être pour tout cela – nous arrêterons les médicaments et les tubes qui prolongent la vie. Je leur dis que l’infirmière de chevet donnera d’autres médicaments, souvent de la morphine ou un médicament similaire, pour s’assurer que leur proche ne souffre pas. Parfois, ils demandent si ce médicament va accélérer la mort, et je leur explique que c’est possible, mais que notre objectif principal est toujours de soulager l’inconfort.

Nous avons même un terme pour cet équilibre, le «principe du double effet» – en tant que médecins, nous acceptons le risque d’une conséquence négative comme l’accélération de la mort, tant que notre objectif est d’aider le patient en atténuant les symptômes. Les médicaments anti-douleur que nous administrons ne causent pas eux-mêmes la mort ; au lieu de cela, ils veillent à ce que nos patients soient aussi à l’aise que possible lorsqu’ils meurent de leur maladie sous-jacente.

Certains membres de la famille nous demandent de tout arrêter d’un coup. D’autres demandent un processus plus long, d’arrêter un médicament puis un autre. Quelqu’un a récemment demandé à l’infirmière de laisser tous les médicaments s’épuiser et de ne pas remplacer les sacs IV. Certains nous demandent de retirer le tube respiratoire, d’autres non. Je suis souvent surpris de voir à quel point les gens ont des idées sur ce qui leur semble juste, sur la façon dont l’inimaginable devrait se dérouler. Parfois, il y a de la musique. Jerry García. Beethoven. Pour d’autres, c’est une décision de trop et ils restent assis en silence.

Un médecin résident en formation est venu me voir récemment après une telle réunion de famille, inquiet qu’en disant à une famille que leur proche était en train de mourir, il avait rendu cela vrai. Si nous définissons la mort uniquement par la physiologie, par une baisse de la pression artérielle ou du niveau d’oxygène, alors peut-être que cette préoccupation est valable. Mais si nous élargissons notre définition, si nous considérons la mort en unité de soins intensifs comme quelque chose qui commence lorsqu’un résultat acceptable n’est plus possible, alors nous reconnaissons l’inévitable.

C’est ce que j’ai dit à la femme de mon patient ce jour-là devant sa chambre. Nous avions donné à son mari toutes les chances de rebondir, de nous montrer qu’il pouvait s’en sortir, mais les insultes auxquelles son corps était confronté étaient trop grandes. On pourrait continuer, mais jusqu’où ? Il ne rentrerait jamais chez lui, ne serait jamais capable de faire les choses qui rendaient sa vie digne d’être vécue.

Elle avait raison, le moment de cette conversation était, d’une certaine manière, arbitraire. Si j’avais eu affaire à une patiente in extremis, je ne l’aurais peut-être pas arrêtée devant la chambre ce jour-là. Mais une fois que nous avons reconnu la réalité de l’état de santé de son mari, quel choix y avait-il ?