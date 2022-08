Avis | Aurions-nous payé un congé parental si plus de mamans étaient au Congrès ?

Les politiciens amenant leurs nouveau-nés au travail et prenant un congé parental pendant leur mandat sont quelque chose de nouveau. Auparavant, les mères se présentaient principalement aux élections lorsque leurs enfants étaient plus âgés, a déclaré Corrine McConnaughy, politologue à l’Université de Princeton. “Nancy Pelosi est connue pour être une mère de cinq enfants, mais aussi – comme ce n’était pas atypique pour les femmes qui naviguent en politique dans sa génération – a attendu que ses enfants grandissent avant d’entrer en politique”, a déclaré McConnaughy.

Il est important que les femmes commencent plus tôt, car contrairement aux politiciens masculins – Pete Buttigieg, qui s’est présenté à la présidence après seulement deux mandats à la mairie d’une petite ville, me vient à l’esprit – elles « sentent qu’elles doivent être plus qualifiées pour réussir », a déclaré Jennifer Lawless, professeur de politique à l’Université de Virginie. “Ils ne vont pas jeter leur chapeau sur le ring alors qu’ils sont au Sénat depuis deux ans.”

Dans les générations précédentes, on critiquait les femmes qui visaient de hautes fonctions alors que leurs enfants étaient encore à la maison. Dans son excellent livre, “Les conséquences politiques de la maternité”, Jill Greenlee, professeure agrégée de politique à l’Université Brandeis, décrit la façon dont Geraldine Ferraro, membre du Congrès de New York pour trois mandats, a fait face à un “choeur de critiques” alors qu’elle se présentait à la vice-présidence. président en 1984, dans le sens de : “Je ne vote pas pour elle parce qu’elle appartient à la maison, elle revient avec ses enfants, pourquoi diable fait-elle ça ?”

“Ferraro et sa famille ont fait l’objet d’un examen public, comme c’était (et c’est) souvent le cas lorsque les femmes entrent dans de nouveaux rôles politiques”, écrit Greenlee. “Cela a forcé Ferraro et ses défenseurs à démontrer son dévouement en tant que mère tout en faisant la promotion de ses références professionnelles.”

Au moment où Sarah Palin, qui était alors gouverneure républicaine de l’Alaska, s’est présentée à la vice-présidence en 2008, il y avait moins de résistance culturelle à l’idée d’une mère dans ce rôle, bien qu’il y ait toujours un examen minutieux, parfois injuste, de la famille de Palin. Palin, qui a embrassé une image de « maman de hockey », a elle-même déclaré « qu’elle faisait partie d’une génération de femmes qui se sont habituées à jongler avec le travail et la famille et qui n’hésiteraient pas à relever un défi politique », note Greenlee.

Au cours des 14 années qui ont suivi, nous continuons d’avancer, mais une pleine acceptation des mères en tant que puissances politiques prendra plus de temps. L’année dernière, Stefanik a dû réfuter un reportage suggérant qu’elle pourrait avoir du mal à assumer ses responsabilités législatives en tant que nouvelle maman. Selon un document de recherche de 2017 de la Barbara Lee Family Foundation, les électeurs s’inquiètent toujours de la capacité des femmes à concilier les responsabilités familiales et politiques.