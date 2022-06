Avis | Audience du comité du 6 janvier : Héros et méchants

Il y avait également différents types de méchants exposés. Les plus évidents étaient les membres des Proud Boys et des Oath Keepers qui se sont jetés dans l’émeute. Via des clips vidéo et des témoignages (y compris l’apparition en personne d’un réalisateur de documentaires qui était intégré aux Proud Boys avant et pendant l’attaque), le comité a expliqué aux téléspectateurs comment et pourquoi ces extrémistes sont venus à Washington avec un plan élaboré pour faire des ravages. et arrêter la certification de l’élection, par la violence si nécessaire. Ces gars – dont certains font face à des accusations de complot séditieux – sont effrayants, et il était intelligent de la part du comité de se concentrer sur eux au départ. Cela a gardé le récit plus propre.

À l’autre extrémité du spectre des mauvais acteurs se trouvait un clip de Jared Kushner, le gendre de M. Trump, disant avec suffisance au comité qu’il avait rejeté les menaces répétées de l’avocat de la Maison Blanche, Pat Cipollone, de démissionner en raison de préoccupations concernant la poussée de plus en plus sommaire pour maintenir M. Trump au pouvoir. « Mon intérêt à l’époque était d’essayer d’obtenir autant de pardons », a déclaré M. Kushner. « Et je sais que, vous savez, il était toujours, lui et l’équipe disaient toujours: » Oh, nous allons démissionner, nous n’allons pas être ici si cela se produit, si cela se produit. Donc j’ai en quelque sorte pris ça pour pleurnicher, pour être honnête avec vous.

Gémissements. Quelle façon parfaitement Jared-esque de caractériser l’inquiétude au sujet de la Constitution.

Et puis il y a eu le clip de Steve Bannon, Machiavel de droite et ancien conseiller de Trump, jubilant sur l’épisode du 5 janvier de son podcast, « War Room »: « All hell va se déchaîner demain. »

Le comité du 6 janvier a été chargé de raconter une histoire pour les âges – une histoire dont ils savent qu’une grande partie du pays se déconnectera tout simplement. En effet, alors même que l’audience commençait, Tucker Carlson de Fox News se vantait de la décision de son réseau de ne pas couvrir sérieusement l’événement : « Nous ne jouons pas le jeu », a-t-il dit, notant que « c’est la seule heure sur un Américain chaîne d’information qui ne diffusera pas leur propagande en direct.

Peu importe : ces fonctionnaires comprennent le sérieux de leur devoir, et ils font de leur mieux pour nous aider à comprendre également ce qui est en jeu.

« L’obligation sacrée de défendre ce transfert pacifique du pouvoir a été honorée par tous les présidents américains – sauf un », a noté Mme Cheney. « En tant qu’Américains, nous avons tous le devoir de veiller à ce que ce qui s’est passé le 6 janvier ne se reproduise plus jamais. »