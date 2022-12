Avis | Aucun enfant laissé pour compte, à moins que nous n’ayons pas envie de nous en occuper

Le Congrès a prolongé à deux reprises ces dérogations sur une base bipartite. Mais ensuite, en juin, à la demande du sénateur Rand Paul et de ses collègues républicains qui pensaient qu’ils n’étaient plus nécessaires, le Congrès a choisi de les supprimer à la fin de l’été, renvoyant les écoliers du pays dans des salles de classe sans accès universel à des repas gratuits. .

L’annulation de ce programme a coïncidé avec un autre échec du Congrès. En 2021, presque tous les démocrates et aucun républicain ont voté en faveur d’une refonte et de l’expansion du crédit d’impôt pour enfants existant – ce qui signifie que plus de familles se sont qualifiées et qu’elles ont reçu plus d’argent. Il est également arrivé mensuellement plutôt qu’une fois par an au moment des impôts. L’argent supplémentaire a permis aux parents d’acheter plus de nourriture, et d’autres ont pu nourrir leurs enfants. Mais il a expiré à la fin de l’année dernière et les législateurs n’ont pas été en mesure de le relancer.

Le résultat des actions du Congrès, ou de leur absence, est prévisible mais tragique : les enfants américains, vivant dans l’une des nations les plus riches de l’histoire de l’humanité, ont faim.

Eleni Towns, directrice associée chez No Kid Hungry, a parlé à des centaines de chefs de district scolaire, de directeurs de programmes de nutrition et de membres du personnel de nutrition scolaire au cours de l’année écoulée de l’impact des repas gratuits universels. Le résultat le plus important qu’ils ont mis en évidence pour elle était que les enfants recevaient finalement des repas qui n’étaient pas admissibles avant la pandémie parce que leurs familles gagnaient trop d’argent – ​​des familles qui n’avaient pas les moyens de payer les frais réduits «mais qui n’ont pas non plus de repas adéquats tous les jours », a-t-elle déclaré.

Une famille de trois personnes doit gagner moins de 29 940 $ pour s’inscrire, et si elle gagne plus de 42 606 $, elle ne peut pas non plus obtenir de repas à prix réduit et devra faire face au coût total. “L’éligibilité aux repas scolaires gratuits est trop faible et laisse de nombreuses familles qui ont besoin d’accéder à des repas scolaires gratuits”, a déclaré Crystal FitzSimons, directrice des programmes scolaires et extrascolaires au Food Research & Action Center. moi. Avant la pandémie, plus de 20 % des familles avec enfants en situation d’insécurité alimentaire n’avaient pas droit à des repas gratuits ou à prix réduit.