Avis | Attention aux dangers du sado-monétarisme

Plus important encore, les décideurs agissent pour réparer leurs erreurs. Les déficits budgétaires plongent. La Réserve fédérale a commencé à augmenter les taux d’intérêt qu’elle contrôle, et les taux à plus long terme qui comptent pour l’économie réelle – en particulier les taux hypothécaires et les coûts d’emprunt des entreprises – ont grimpé en flèche. Ces politiques garantissent à peu près un ralentissement de l’économie américaine, qui pourrait être suffisamment prononcé pour être considéré comme une légère récession.